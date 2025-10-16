Путин: Москви потребна енергетска сувереност

Извор:
У Русији је неопходно успостављање енергетске суверености, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.
"Треба активно промијенити статус земаља произвођача енергије са купаца опреме на технолошке лидере и успоставити пуну енергетску сувереност на државном нивоу, од ископавања и прераде ресурса до превоза завршених производа", рекао је Путин на пленарној сједници форума "Руска енергетска седмица".
Путин је напоменуо да су већ започети процеси достизања технолошког вођства у руском нафтном и енергетском сектору, те да руске нафтне и енергетске компаније брзо раде како би замијениле западну опрему.
Према његовим ријечима, западне трговинске структуре у сфери опреме за нафтну и енергетску индустрију биле су приморане да напусте Русију под притиском својих политичких елита.
"Наши стручњаци расту и постају технолошки лидери. То нам омогућује да производимо на високом и исплативом нивоу. Проналазимо партнере широм свијета који купују ту опрему од руских компанија, а који су је до јуче куповали из Европе", истакао је Путин.
Он је додао да је Русија одувијек поштовала екстерне споразуме у нафтном и енергетском сектору и да ће то чинити и у будућности.
