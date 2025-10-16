Logo

Путин: Москви потребна енергетска сувереност

Извор:

СРНА

16.10.2025

14:06

Коментари:

0
Путин: Москви потребна енергетска сувереност
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

У Русији је неопходно успостављање енергетске суверености, изјавио је руски предсједник Владимир Путин.

"Треба активно промијенити статус земаља произвођача енергије са купаца опреме на технолошке лидере и успоставити пуну енергетску сувереност на државном нивоу, од ископавања и прераде ресурса до превоза завршених производа", рекао је Путин на пленарној сједници форума "Руска енергетска седмица".

Путин је напоменуо да су већ започети процеси достизања технолошког вођства у руском нафтном и енергетском сектору, те да руске нафтне и енергетске компаније брзо раде како би замијениле западну опрему.

Тунел

Занимљивости

Мушкарац пронашао читаву мрежу тунела испод своје куће

Према његовим ријечима, западне трговинске структуре у сфери опреме за нафтну и енергетску индустрију биле су приморане да напусте Русију под притиском својих политичких елита.

"Наши стручњаци расту и постају технолошки лидери. То нам омогућује да производимо на високом и исплативом нивоу. Проналазимо партнере широм свијета који купују ту опрему од руских компанија, а који су је до јуче куповали из Европе", истакао је Путин.

Он је додао да је Русија одувијек поштовала екстерне споразуме у нафтном и енергетском сектору и да ће то чинити и у будућности.

Подијели:

Таг:

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Мушкарац пронашао читаву мрежу тунела испод своје куће

Занимљивости

Мушкарац пронашао читаву мрежу тунела испод своје куће

33 мин

0
Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

Република Српска

Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

40 мин

0
Свиња

Градови и општине

Афричка куга регистрована међу дивљим свињама

45 мин

0
Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

Република Српска

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

41 мин

0

Више из рубрике

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

Свијет

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

1 ч

0
Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

Свијет

Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

1 ч

0
Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Свијет

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

1 ч

0
Орбан: Напори САД осујећени европским отпором

Свијет

Орбан: Напори САД осујећени европским отпором

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

36

Дјевојчицу ударио аутобус на пјешачком прелазу

14

32

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

14

25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

14

25

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

14

23

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner