Осуђен на 5 година затвора: Од хефталице направио смртоносно оружје и теститрао га

Извор:
Аваз
17.12.2025
11:39
Човjек је осуђен на пет година затвора након што је преправио хефталицу у смртоносно ватрено оружје и тестирао њену разорну моћ на терену.
Џејми Јанг (45) из Селборн Клоуза, Кент, ухапшен је у марту 2024. године након што је пронађен са импровизованим оружјем у возу.
Након што се раније ове године изјаснио кривим за производњу ватреног оружја и незаконито посjедовање ватреног оружја, Јанг се 8. децембра појавио пред Крунским судом у Сент Олбансу, гдjе је осуђен на пет година затвора.
Инцидент се догодио 1. марта 2024. године, када је полицајац Метрополитанске полиције, који није био на дужности, примијетио Јанга како користи дрогу у возу у Хартфордширу. Његово понашање је пријављено полицији, након чега је избачен из воза на станици Сент Олбанс Сити ради претреса.
У џепу његовог кофера, полиција је пронашла пиштољ који је изгледао као да је преправљен у ватрено оружје. Јанг је одмах ухапшен, а сумњиво оружје је заплењено, заједно са два мобилна телефона и малом количином крек кокаина пронађеном код њега.
Стручњаци су касније тестирали направу и утврдили да се ради о функционалном ватреном оружју, опремљеном цијеви способном за испаљивање муниције.
Анализом мобилних телефона пронађени су додатни докази који директно повезују Јанга са импровизованим оружјем, укључујући видео снимак на којем га тестира на пољу, као и фотографију на којој позира са оружјем.
Током полицијског испитивања, Јанг је тврдио да је ватрено оружје било стављено у кофер неколико мјесеци прије путовања и да није знао да је још увијек унутра док га полицајци нису извадили.
Детективка полиције Агата Баркер рекла је да је брза реакција полицајца који је путовао возом тог дана спријечила потенцијалну трагедију.
''Захваљујући присебности полицајца ван дужности, смртоносно оружје је уклоњено из криминалног оптицаја. Само Јанг зна шта је планирао да уради са својим импровизованим оружјем, али да је употребљено против било кога, посљедице су могле бити фаталне“, рекла је Баркер.
Додала је да материјал пронађен на његовим телефонима јасно показује колико је био опсједнут сопственом творевином, преноси Аваз.
''Сада, након наше истраге, суочава се са дугом казном иза решетака током које ће имати времена да преиспита своја интересовања. Свако ко носи оружје на жељезници треба да зна да ћемо га пронаћи и привести правди“, рекла је.
