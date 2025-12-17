Logo
Large banner

Жена ухапшена јер је стављала жилете у хљеб у продавницама

17.12.2025

11:29

Коментари:

0
Жена ухапшена јер је стављала жилете у хљеб у продавницама
Фото: АТВ

Жена која је наводно ставила жилете у векне хљеба у две Волмарт продавнице у Билоксију, Мисисипи, ухапшена је у уторак.

Камил Бенсон (33) из Тексаса оптужена је за покушај напада. Њена кауција је одређена на 100.000 долара.

Поручница Кандас Јанг, службеница за односе с јавношћу полицијске управе Билоксија, рекла је да су купци пријавили да су пронашли жилете у Волмарт суперцентру и Волмарт Нејборхуд Маркету.

Тузла Дом пензионера пожар 2

Хроника

Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли

Запослени у Волмарту рекли су полицији да је један купац први пут пријавио да је пронашао жилете у хлебу купљеном у Волмарт суперцентру 5. децембра. Дана 8. децембра, купац који је купио хљеб у Волмарт Нејборхуд Маркету такође је пријавио да је пронашао жилете.

Након што се други купац жалио Волмарт суперцентру у недјељу, запослени су прегледали робу и открили жилете у још неколико векни хљеба, саопштила је полиција.

Нобелова награда

Свијет

Ухапшена добитница Нобелове награде за мир

У саопштењу за штампу, полицијска управа је замолила све који су купили хљеб у тим Волмартовим продавницама да прегледају векне и пријаве све налазе.

''Здравље и безбједност наших купаца су нам увијек главни приоритет. Уклонили смо и темељно прегледали све потенцијално погођене производе у погођеним продавницама у Билоксију. Цијенимо брзу реакцију органа реда и наставићемо да сарађујемо са њима док истражују“, наводи се у саопштењу Волмарта.

Полицијска управа Билоксија је саопштила да не вјерује да су друге продавнице биле мета напада, преноси Кликс.

Подијели:

Тагови:

žilet

Хљеб

prodavnica

ухапшена жена

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Инцидент у Хитној помоћи: Ухапшена жена (40) због физичког напада на радника

Хроника

Инцидент у Хитној помоћи: Ухапшена жена (40) због физичког напада на радника

1 седм

0
Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

Регион

Ухапшена жена љекара и политичара који је рањен у сачекуши: Сумња се на њу

2 мј

0
Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

Хроника

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

2 мј

0
Жена ухапшена због напада на полицајца испред кафане

Хроника

Жена ухапшена због напада на полицајца испред кафане

3 мј

0

Више из рубрике

Стопа незапослености у Британији на четворогодишњем максимуму

Свијет

Стопа незапослености у Британији на четворогодишњем максимуму

1 ч

0
Захарова: Орбан и Фицо свјесни посљедица непромишљених потеза ЕУ

Свијет

Захарова: Орбан и Фицо свјесни посљедица непромишљених потеза ЕУ

1 ч

0
Кремљ: За Путина стигло више од 1,6 милиона питања

Свијет

Кремљ: За Путина стигло више од 1,6 милиона питања

2 ч

0
Доналд Трамп

Свијет

Трамп прогласио владу Венецуеле терористичком организацијом

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

12

08

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

12

00

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

11

45

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

11

44

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner