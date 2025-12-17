Жена ухапшена јер је стављала жилете у хљеб у продавницама

17.12.2025
11:29
Коментари:0
Жена која је наводно ставила жилете у векне хљеба у две Волмарт продавнице у Билоксију, Мисисипи, ухапшена је у уторак.
Камил Бенсон (33) из Тексаса оптужена је за покушај напада. Њена кауција је одређена на 100.000 долара.
Поручница Кандас Јанг, службеница за односе с јавношћу полицијске управе Билоксија, рекла је да су купци пријавили да су пронашли жилете у Волмарт суперцентру и Волмарт Нејборхуд Маркету.
Ухапшена и савјетница директора из Дома пензионера у Тузли
Запослени у Волмарту рекли су полицији да је један купац први пут пријавио да је пронашао жилете у хлебу купљеном у Волмарт суперцентру 5. децембра. Дана 8. децембра, купац који је купио хљеб у Волмарт Нејборхуд Маркету такође је пријавио да је пронашао жилете.
Након што се други купац жалио Волмарт суперцентру у недјељу, запослени су прегледали робу и открили жилете у још неколико векни хљеба, саопштила је полиција.
Ухапшена добитница Нобелове награде за мир
У саопштењу за штампу, полицијска управа је замолила све који су купили хљеб у тим Волмартовим продавницама да прегледају векне и пријаве све налазе.
''Здравље и безбједност наших купаца су нам увијек главни приоритет. Уклонили смо и темељно прегледали све потенцијално погођене производе у погођеним продавницама у Билоксију. Цијенимо брзу реакцију органа реда и наставићемо да сарађујемо са њима док истражују“, наводи се у саопштењу Волмарта.
Полицијска управа Билоксија је саопштила да не вјерује да су друге продавнице биле мета напада, преноси Кликс.
1 седм0
2 мј0
2 мј0
3 мј0
