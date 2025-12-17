Стопа незапослености у Британији на четворогодишњем максимуму

Стопа незапослености у Великој Британији порасла је на четворогодишњи максимум од 5,1 одсто у три мјесеца закључно са октобром, објавио је британски Завод за националну статистику (The Office for National Statistic - ОНС).

ОНС наводи да је резултат такав зато што је тржиште рада показало знаке даљег слабљења, пренио је Гардијан.

Завод је саопштио и да је стопа незапослености највиша од јануара 2021. године.

Међутим, ако се изузме ера пандемије, највиша је од почетка 2016. године.

Аналитичари су рекли да је пораст стопе незапослености такав да је готово извјесно да ће Банка Енглеске смањити каматне стопе на састанку у четвртак.

Британска централна банка је саопштила како жели да раст плата додатно падне прије него што поново смањи трошкове задуживања ове године.

Најновији подаци показују да је раст плата опао на 4,6 одсто у октобру, са 4,7 одсто претходног мјесеца, што је најнижи ниво од почетка 2022. године.

ОНС је такође процијенио да је број запослених на платном списку опао за 38.000 током новембра, на 30,3 милиона, што је највећи пад у посљедњих пет година и гори је него што се очекивало.