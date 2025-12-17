Она је за "Радио Спутњик" истакла да у вријеме када Орбан, Фицо и лидери слични њима дижу узбуну и покушавају да пробуде јавност у Западној Европи, личности попут пољског министра спољних послова Радослава Сикорског чине све да не пробуде, па чак и да додатно успавају западноевропску јавност, нарочито Пољску, како би остала у сну.

- Они њима говоре да се не пробуде и да не размишљају критички, те да се ништа лоше неће десити и да ће се ствари само побољшати - навела је Захарова.

Према њеним ријечима, за тренутну ситуацију одговорна је група људи која је тренутно на највишим европским функцијама и која је постављена тамо како би осигурала да европске силе више не представљају пријетњу савезницима из НАТО-а као што су САД и Велика Британија.

- Гдје је та трака која избацује личности из ЕУ попут /предсједника Европске комисије/ Урсуле фон дер Лајен и /високог представника Уније за спољну политику и безбједност/ Каје Калас? Гдје их налазе? Зашто и како ти људи, који нејасно схватају позитивно управљање Европском унијом, раде управо супротно - вуку, па чак и гурају ЕУ низбрдо? - упитала је Захарова.

ЕУ и чланице Групе седам /Г7/ замрзле су готово половину руских резерви у страним валутама, односно око 300 милијарди евра, након почетка руске специјалне операције у Украјини.

Око 200 милијарди евра и даље је блокирано на европским рачунима, највише у централном депозитару Евроклир у Белгији.

Европска комисија и даље покушава да добије сагласност чланица ЕУ да се та средства употријебе за финансирање ратних дејстава украјинске војске.

Из Кремља су у више наврата упозоравали да ће било какав покушај пљенидбе руских средстава представљати крађу и кршење међународног права.