Кремљ: За Путина стигло више од 1,6 милиона питања

Извор:
СРНА
17.12.2025
09:32
Коментари:0
Више од 1,6 милиона питања стигло је од грађана Руске Федерације за емисију "Година у прегледу са Владимиром Путином", која ће се емитовати 19. децембра у 12.00 часова по московском времену, пренијели су синоћ руски медији.
Прикупљање питања за ову емисију почело је 4. децембра у 15.00 часова по московском времену и наставиће се до завршетка програма, преноси агенција РИА Новости.
Песков је рекао да ће током емисије и новинари из иностраних земаља моћи да поставе питања Путину.
Он је додао да је, у поређењу са претходним издањима ''Године'', значајно мањи број ветерана из рата у Украјини који су се пријавили да поставе питања, преноси Танјуг.
''Све је мање хитних проблема наших хероја. То значи да се ради за њих и да рад доноси плодове. Ова питања (везана за ветеране рата) су вјероватно на петом или шестом месту'', рекао је Песков.
Навео је да грађани који су се до сада пријавили најчешће желе да добију одговоре на питања о социјалним питањима, бенефицијама и социјалној помоћи.
Упитан да прокоментарише изјаву британског премијера Кира Стармера да је ''коалиција вољних'' донијела одлуку да распореди трупе у Украјини за случај постизања примирја, он је рекао да се коалиција ''није јавила на директну линију''.
"Годишњи преглед са Владимиром Путином: примљено је више од 1,6 милиона питања. Ове године, као и 2024. године, апликација GigaChat ће транскрибовати питања за директну линију", саопштено је из Кремља.
У саопштењу се наводи да је до данас примљено 702.000 телефонских позива, 327.000 питања путем Max Messenger-a, 262.000 СМС порука, 175.000 упита путем друштвених мрежа, 61.000 питања преко веб странице, 49.000 MMS порука и 20.000 питања путем апликације.
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч1
Најновије
Најчитаније
12
15
12
08
12
00
11
45
11
44
Тренутно на програму