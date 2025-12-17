Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад

Извор:
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наредио "тоталну и потпуну блокаду" свих санкционисаних нафтних танкера који улазе или излазе из Венецуеле.
Доналд Трамп, у објави на мрежи Truth Social, навео је да је Венецуела "потпуно окружена највећом армијом икада окупљеном у историји Јужне Америке" и поручио да ће притисак расти "све док не врате САД сву нафту, земљу и другу имовину" за коју тврди да је одузета, преноси РТС.
У објави на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је био директан.
"Стога, наређујем потпуну и свеопшту блокаду свих санкционираних нафтних танкера који улазе и излазе из Венецуеле", написао је.
"Венецуела је потпуно окружена највећом флотом икад окупљеном у историји Јужне Америке. Биће све већа, а шок који их чека какав досад нису доживјели - све док не врате Сједињеним Америчким Државама сво нафтно богатство, земљу и осталу имовину коју су нам претходно украли", стоји у објави.
Америчка војска је прошле недјеље заплијенила санкционисани, 20 година стар танкер за нафту који је напустио венецуеланску луку, рекли су извори за Си-Би-Ес.
Наоружано особље се хеликоптерима укрцало на брод, који је Министарство финансија САД санкционисало прије три године због наводне улоге у мрежи шверца нафте повезане са финансирањем иранске војске и њених посредника.
Трампова изјава сугерише могућност даљих запљена, али није прецизирано колико би пловила било обухваћено планираном блокадом.
Влада Венецуеле је запљену назвала "пљачком" и "пиратеријом".
Санкционисани произвођачи нафте, укључујући Венецуелу, Русију и Иран, покушавали су да извозе нафту упркос америчким ограничењима, наводно користећи старије танкере са сумњивим регистрацијама, познате као "флота у сенци".
САД су прошле недјеље санкционисале шест бродова оптужених за превоз венецуеланске нафте, као и тројицу Мадурових нећака.
Трамп је навео да Мадуров режим користи извоз нафте за финансирање "нарко-тероризма, трговину људима, убиства и отмице".
Администрација САД је, такође, предузела кораке да означи Картел де лос Солес као страну терористичку организацију.
Против Мадура је расписана награда од 50 милиона долара, након оптужнице за трговину дрогом подигнуте 2020. године пред америчким савезним судом.
Америчка војска је премјестила ратне бродове и борбене авионе у Карибе и извела операције против најмање 25 пловила за која тврди да су била укључена у кријумчарење дроге.
Трамп је више пута наговијестио могућност напада на копнене мете у Венецуели и другим земљама.
Венецуела је осудила пријетњу Сједињених Америчких Држава увођењем потпуне блокаде санкционисаних нафтних танкера који плове ка тој земљи и из ње, оцијенивши да је ријеч о кршењу међународног права, саопштила је влада у Каракасу.
У саопштењу је наведено да је амерички предсједник Доналд Трамп упутио, како је наведено, "озбиљну и безобзирну пријетњу" Венецуели, кршећи међународно право, слободну трговину и слободу пловидбе, преноси Радио дел Сур.
Влада је поручила да ће то питање покренути пред Уједињеним нацијама.
Према саопштењу, Трамп је прогласио нафтне, копнене и минералне ресурсе Венецуеле власништвом САД и затражио њихову предају, уз најаву поморске блокаде са циљем да се земљи одузме њено природно богатство.
Венецуела је поново потврдила свој суверенитет над природним ресурсима и право на слободну пловидбу и трговину у Карипском мору и међународним водама, наводећи да ће поступати у складу са Повељом УН и међународним правом.
Стални представник Венецуеле при УН, како је наведено, одмах ће поднијети званичну жалбу.
У саопштењу се америчка јавност и међународна заједница позивају да одбаце пријетњу, уз поруку да се Венецуела "никада неће вратити у колонијални статус" и да ће да настави да брани своју независност и суверенитет.
Трамп је јуче рекао да је наредио потпуну блокаду свих санкционисаних нафтних танкера који путују ка Венецуели и из те земље.
Потпредсједница Венецуеле Делси Родригез казала је да би сваки покушај САД да блокирају санкционисане нафтне танкере представљао кршење међународног права.
