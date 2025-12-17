Logo
Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад

РТС

17.12.2025

08:37

0
Доналд Трамп, предсједник Америке, се обратио у Уједињеним нацијама
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је да је наредио "тоталну и потпуну блокаду" свих санкционисаних нафтних танкера који улазе или излазе из Венецуеле.

Доналд Трамп, у објави на мрежи Truth Social, навео је да је Венецуела "потпуно окружена највећом армијом икада окупљеном у историји Јужне Америке" и поручио да ће притисак расти "све док не врате САД сву нафту, земљу и другу имовину" за коју тврди да је одузета, преноси РТС.

У објави на друштвеној мрежи Truth Social, Трамп је био директан.

"Стога, наређујем потпуну и свеопшту блокаду свих санкционираних нафтних танкера који улазе и излазе из Венецуеле", написао је.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп забранио улазак грађанима још седам земаља

"Венецуела је потпуно окружена највећом флотом икад окупљеном у историји Јужне Америке. Биће све већа, а шок који их чека какав досад нису доживјели - све док не врате Сједињеним Америчким Државама сво нафтно богатство, земљу и осталу имовину коју су нам претходно украли", стоји у објави.

Америчка војска је прошле нед‌јеље заплијенила санкционисани, 20 година стар танкер за нафту који је напустио венецуеланску луку, рекли су извори за Си-Би-Ес.

Наоружано особље се хеликоптерима укрцало на брод, који је Министарство финансија САД санкционисало прије три године због наводне улоге у мрежи шверца нафте повезане са финансирањем иранске војске и њених посредника.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп тужи ББЦ: Тражи им милијарде

Трампова изјава сугерише могућност даљих запљена, али није прецизирано колико би пловила било обухваћено планираном блокадом.

Влада Венецуеле је запљену назвала "пљачком" и "пиратеријом".

Санкционисани произвођачи нафте, укључујући Венецуелу, Русију и Иран, покушавали су да извозе нафту упркос америчким ограничењима, наводно користећи старије танкере са сумњивим регистрацијама, познате као "флота у сенци".

САД су прошле нед‌јеље санкционисале шест бродова оптужених за превоз венецуеланске нафте, као и тројицу Мадурових нећака.

Трамп је навео да Мадуров режим користи извоз нафте за финансирање "нарко-тероризма, трговину људима, убиства и отмице".

Администрација САД је, такође, предузела кораке да означи Картел де лос Солес као страну терористичку организацију.

Доналд Трамп

Свијет

Расте број мртвих у масакру у Сиднеју, огласио се и Трамп

Против Мадура је расписана награда од 50 милиона долара, након оптужнице за трговину дрогом подигнуте 2020. године пред америчким савезним судом.

Америчка војска је премјестила ратне бродове и борбене авионе у Карибе и извела операције против најмање 25 пловила за која тврди да су била укључена у кријумчарење дроге.

Трамп је више пута наговијестио могућност напада на копнене мете у Венецуели и другим земљама.

Венецуела осудила пријетњу САД

Венецуела је осудила пријетњу Сједињених Америчких Држава увођењем потпуне блокаде санкционисаних нафтних танкера који плове ка тој земљи и из ње, оцијенивши да је ријеч о кршењу међународног права, саопштила је влада у Каракасу.

Марија Коринда Маадо-11122025

Свијет

Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

У саопштењу је наведено да је амерички предсједник Доналд Трамп упутио, како је наведено, "озбиљну и безобзирну пријетњу" Венецуели, кршећи међународно право, слободну трговину и слободу пловидбе, преноси Радио дел Сур.

Влада је поручила да ће то питање покренути пред Уједињеним нацијама.

Према саопштењу, Трамп је прогласио нафтне, копнене и минералне ресурсе Венецуеле власништвом САД и затражио њихову предају, уз најаву поморске блокаде са циљем да се земљи одузме њено природно богатство.

Венецуела је поново потврдила свој суверенитет над природним ресурсима и право на слободну пловидбу и трговину у Карипском мору и међународним водама, наводећи да ће поступати у складу са Повељом УН и међународним правом.

tanker brod

Свијет

Америчка војска упала на танкер код обале Венецуеле

Стални представник Венецуеле при УН, како је наведено, одмах ће поднијети званичну жалбу.

У саопштењу се америчка јавност и међународна заједница позивају да одбаце пријетњу, уз поруку да се Венецуела "никада неће вратити у колонијални статус" и да ће да настави да брани своју независност и суверенитет.

Трамп је јуче рекао да је наредио потпуну блокаду свих санкционисаних нафтних танкера који путују ка Венецуели и из те земље.

Потпредсједница Венецуеле Делси Родригез казала је да би сваки покушај САД да блокирају санкционисане нафтне танкере представљао кршење међународног права.

Venecuela

Америка

Доналд Трамп

