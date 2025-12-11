Logo
Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

Извор:

Танјуг

11.12.2025

08:11

Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо
Фото: Tanjug/AP/Jonas Been Henriksen

Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо стигла је у Норвешку, упркос забрани путовања коју јој је наметнула влада предсједника земље Николаса Мадура 2014. године.

Мачадо (58) је провела више од годину дана углавном у скривању, пркосећи забрани, а у Норвешку је допутовала неколико сати након церемоније додјеле Нобелове награде за мир, пренио је Ројтерс.

Говор поводом прихватања награде у сриједу одржала је њена ћерка, јер Мачадо тада није могла да присуствује.

Норвешки Нобелов комитет наградио је Мачадо за њену борбу против, како су навели, диктатуре у Венецуели, потврдивши да је лидерка стигла у Осло да лично преузме признање.

Мачадо је под вишегодишњом забраном путовања коју су јој увеле венецуеланске власти и крије се више од годину дана.

Њено боравиште за сада није познато, али ју је норвешки Нобелов комитет позвао да дође у Осло да прими награду у присуству краља Харалда, краљице Соње и латиноамеричких лидера, укључујући аргентинског предсједника Хавијера Милеја и еквадорског предсједника Данијела Нобоа.

Мачадо, која се посљедњи пут појавила у јавности прије 11 мјесеци, требало је јуче да одржи конференцију за новинаре, која је традиционална за добитнике Нобелове награде за мир, дан прије званичне церемоније додјеле награда, пренио је АП.

Oslo

Venecuela

nobelova nagrada

