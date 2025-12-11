Мачадо стигла у Осло да преузме Нобелову награду упркос забрани путовања

Извор:
Венецуеланска опозициона лидерка Марија Корина Мачадо стигла је у Норвешку, упркос забрани путовања коју јој је наметнула влада предсједника земље Николаса Мадура 2014. године.
Мачадо (58) је провела више од годину дана углавном у скривању, пркосећи забрани, а у Норвешку је допутовала неколико сати након церемоније додјеле Нобелове награде за мир, пренио је Ројтерс.
Говор поводом прихватања награде у сриједу одржала је њена ћерка, јер Мачадо тада није могла да присуствује.
Норвешки Нобелов комитет наградио је Мачадо за њену борбу против, како су навели, диктатуре у Венецуели, потврдивши да је лидерка стигла у Осло да лично преузме признање.
Мачадо је под вишегодишњом забраном путовања коју су јој увеле венецуеланске власти и крије се више од годину дана.
Њено боравиште за сада није познато, али ју је норвешки Нобелов комитет позвао да дође у Осло да прими награду у присуству краља Харалда, краљице Соње и латиноамеричких лидера, укључујући аргентинског предсједника Хавијера Милеја и еквадорског предсједника Данијела Нобоа.
Мачадо, која се посљедњи пут појавила у јавности прије 11 мјесеци, требало је јуче да одржи конференцију за новинаре, која је традиционална за добитнике Нобелове награде за мир, дан прије званичне церемоније додјеле награда, пренио је АП.
