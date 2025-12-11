Logo
Хороскопски знакови који ће највише зарађивати у новој години

11.12.2025

07:57

Паре новац
Фото: Pixabay

Нова година доноси нове прилике, али и конкретне резултате за оне који су улагали труд, знање и стрпљење. Неки знакови ће већ почетком 2026. осјетити раст прихода, пословно ширење или долазак новца из неочекиваних извора.

Ови знакови могу рачунати на стабилнију финанцијску ситуацију, али и прилику да своје идеје коначно добро наплате. Ако сте међу њима, будите спремни - новац долази као резултат досљедности, храбрих одлука и мало среће коју доноси небо, пише Индекс.

Бик

Биковима 2026. доноси материјалну сигурност какву су прижељкивали. Њихова упорност, стрпљење и прагматичност коначно ће се исплатити. Звијезде их гурају према расту кроз стабилне изворе прихода - било да се ради о послу, некретнинама или улагањима. Ово је година у којој Бик може стећи више него што се усудио замишљати.

Јарац

Јарчеви настављају узлазном путањом. Већ од јануара улазе у раздобље у којему ће се њихов рад вишеструко исплатити. Могућа су унапређења, повишице или властити пројекти који коначно доносе зараду. Кључ ће бити у упорности и професионалности, у чему Јарац бриљира.

Шкорпија

За Шкорпије долази година у којој се отварају нова врата. Новац може доћи из неочекиваних извора - хонорарни посао, улагања, па чак и насљедство. Они који су дуго радили "иза сцене", сада излазе у први план и коначно наплаћују своју вриједност. Шкорпија ће знати уложити мудро и зарадити паметно.

Ован

Овнови ће 2026. показати храброст у финансијским одлукама. Иако импулсивни, ове године бирају паметније и д‌јелују стратешки. Награде долазе брзо - кроз пословне пројекте, додатне приходе и особни развој. Њихова зарада може расти у таласима, али биће конкретна и мотивишућа, пренеси Побједа.

