Logo
Large banner

Уочи Светог Николе чак 3 опасне временске појаве: Од Нове године чека нас хаос

Извор:

Курир

17.12.2025

08:31

Коментари:

0
Уочи Светог Николе чак 3 опасне временске појаве: Од Нове године чека нас хаос
Фото: Pexel/Nadine Wuchenauer/halooglasi.com

Упозорење да се са календарским почетком зиме, ситуација мења.

Иван Ристић најавио је први озбиљнији снијег у Србији, уз нагло захлађење које се очекује од Божића, док модели указују да ће се хладно вријеме задржати и током већег дијела јануара.

Уочи Светог Николе чак три временске појаве - магла, облачност и росуља

Едвард Мордрејк

Занимљивости

Рођен је са лицем и на потиљку, звао га је "ђавољи близанац": Шапутао му је ствари док себи није пресудио у 23. години

У Србији ће у сриједу, четвртак и петак јутра обиљежити магла и ниска облачност, док ће током дана вријеме бити мало до умјерено облачно, а на истоку земље претежно облачно, уз понегдје слабу росуљу. Вјетар ће бити слаб до умјерен, док се у јутарњим сатима на југу Баната повремено очекују и јачи удари јужног и југоисточног вјетра. Јутарње температуре кретаће се од -3 до 6 степени, а највише дневне од 8 до 15, док ће на истоку Србије бити знатно хладније, око 5 степени, пише Курир.

Свети Никола је једна од највећих слава у Србији (19. децембар), како прогнозирају метеоролози, тога дана биће хладно вријеме, на планинама са мањим падавинама. Највиша дневна температура биће око 6 степени, на Копаонику -3.

Метју Пери

Сцена

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Према актуелној прогнози, до краја недјеље задржаће се суво и стабилно вријеме. Магла ће се јављати као локална појава током ноћи и јутра, док се током дана, уз слабу до умјерену облачност, очекују и сунчани интервали.

Чека нас озбиљно захлађење

Међутим, Иван Ристић упозорава да се са календарским почетком зиме ситуација мијења и да нас већ од друге половине децембра очекује озбиљније захлађење. Како наводи, Европа се постепено хлади, а ледени дани већ се назиру:

Божићни медењаци

Савјети

Посни медењаци који миришу на празнике: Све састојке већ имате у кухињи

"Од 21. децембра и ми прелазимо у такозване плаве нијансе, што означава знатно хладније вријеме. Једини краћи топлији период биће у четвртак и петак, када ћемо на кратко видјети и сунце", написао је Ристић.

Овог датума ће се Србија забелети

Посебну пажњу изазвала је његова најава снежних падавина. Према ИРИЕ АИФС моделу са вјештачком интелигенцијом, снијег се у Србији очекује 25. и 26. децембра, а граница сњежних падавина биће око Београда.

"Класична варијанта: јужније од Саве и Дунава", истиче Ристић.

rasta

Сцена

Растина порука о "Тврђави" слама срце: "Знам како је бити у колони која напушта све своје..."

Он додаје да и ECMWF модел у свом првом „зимском рун-у“ за крај децембра наговјештава јако захлађење управо од 25. децембра, уз повољан распоред циклона и антициклона. Додатни сигнал долази и са МЈО индекса, који, како наводи, „прави вртешке“, што у преводу значи да нас очекује снажан продор хладног ваздуха, а вјероватно и снијег.

Према Ристићевим ријечима, хладно вријеме могло би да се задржи и током већег дијела јануара, без назнака скоријег отопљења.

"Хладна линија се тренутно простире од Камчатке, преко нашег подручја, све до Марока", закључује Ристић, који се метеорологијом бави годинама.

(Курир)

Подијели:

Тагови:

Временска прогноза

Снијег

Нова година

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

Друштво

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

4 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо важну светитељку: Ово су најважнији обичаји на Свету Варвару

4 ч

0
СДС тражи предсједника

Република Српска

СДС тражи предсједника

4 ч

4
Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

Наука и технологија

Страшно упозорење научника! Због Арктика нам пријети катастрофа

5 ч

0

Више из рубрике

Возачи опрез! Коловози су мокри, поледица на вишим предјелима

Друштво

Возачи опрез! Коловози су мокри, поледица на вишим предјелима

4 ч

0
Данас облачно вријеме са повременом кишом

Друштво

Данас облачно вријеме са повременом кишом

4 ч

0
Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

Друштво

Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

4 ч

0
Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

Друштво

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

12

15

Одгођено изрицање пресуде Брајану Волшу: Ево колико година затвора му пријети

12

08

Посна торта за Никољдан: Све домаћице је спремају по овом рецепту

12

00

Усвојене измјене Закона о служби у Оружаним снагама: Повећали старосну границу за пензионисање

11

45

Един Џеко завршава своју епизоду у Фиорентини

11

44

Лувр затворен до даљег: Радници продужили штрајк

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner