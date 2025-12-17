Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

Извор:
СРНА
17.12.2025
07:59
Коментари:0
У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.
Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Добоју, Приједору, Градишци по три, Бијељина двије, Требињу, Зворнику по једна.
Друштво
Бејби бум у Српској: У протекла 24 часа рођене 33 бебе
У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју три дјечака, Приједору и Градишци по три дјевојчице, Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Требињу један дјечак.
У Фочи, Источном Сарајеву, Невесињу у протекла 24 часа није било порода.
Друштво
1 ч0
Друштво
1 ч0
Друштво
9 ч0
Друштво
11 ч0
Најновије
Најчитаније
08
46
08
39
08
37
08
31
08
30
Тренутно на програму