Logo
Large banner

Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака

Извор:

СРНА

17.12.2025

07:59

Коментари:

0
Српска богатија за 22 бебе: Овог пута изједначен број дјевојчица и дјечака
Фото: pexels

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 22 бебе, по 11 дјевојчица и дјечака, речено је Срни у породилиштима.

Највише беба рођено је у Бањалуци - девет, затим у Добоју, Приједору, Градишци по три, Бијељина двије, Требињу, Зворнику по једна.

Беба

Друштво

Бејби бум у Српској: У протекла 24 часа рођене 33 бебе

У Бањалуци су рођене три дјевојчице и шест дјечака, у Добоју три дјечака, Приједору и Градишци по три дјевојчице, Бијељини по једна дјевојчица и дјечак, Требињу један дјечак.

У Фочи, Источном Сарајеву, Невесињу у протекла 24 часа није било порода.

Подијели:

Тагови:

беба

породилиште

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Беба дијете

Друштво

Најрадосније вијести: У Српској рођене 23 бебе

4 д

0
Беба дијете

Друштво

Српска богатија за 15 беба

5 д

0
Беба дијете

Друштво

У Српској рођено 12 беба

6 д

0
Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

Хроника

Преминула и мајка бебе која је са оцем страдала на ауто-путу: Борила се за живот 12 дана

6 д

0

Више из рубрике

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

Друштво

Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

1 ч

0
Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Друштво

Данас славимо важну светитељку: Ово су најважнији обичаји на Свету Варвару

1 ч

0
Слијетање авиона у магловито Сарајево

Друштво

Погледајте како изгледа слијетање авиона у магловито Сарајево

9 ч

0
Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

Друштво

Сутра се слави Света Варвара: Постоји посебно вјеровање за дане до Божића

11 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

08

46

Србин ушао у историју Барселоне у Евролиги

08

39

Хорор у Пољској! Ученица убила другарицу након свађе, полиција пронашла тијело поред школе

08

37

Трамп запријетио: Венецуела окружена највећом флотом икад

08

31

Уочи Светог Николе чак 3 опасна временске појаве: Од Нове године чека нас хаос

08

30

Љекар Метјуа Перија осуђен на кућни притвор: Изјаснио се кривим за набавку дроге за глумца

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner