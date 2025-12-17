Теретњаци на Батровцима чекају по 15 сати: Вишесатна задржавања и на другим прелазима

Извор:
Танјуг
17.12.2025
07:41
Према информацијама Управе граничне полиције Србије добијеним у 5.15 часова, нема задржавања на путничким терминалима граничних прелаза, док се теретна возила на излазу из земље задржавају највише на граничном прелазу Батровци - 15 сати.
Вишесатна задржавања за теретна возила биљеже се на излазу и на другим граничним прелазима, па се тако на Келебији задржавају три сата, на Хоргошу сат и по, на Шиду и Бездану пет сати, а на Сремској Рачи сат времена, саопштио је Ауто-мото савез Србије (АМСС).
На осталим граничним прелазима нема задржавања за све категорије возила.
Продужено је радно вријеме ГП ''Бачки Виногради“ - сваког петка, суботе и недјеље до 11. јануара 2026. биће отворен у времену од 7 до 22 часа.
На наплатним станицама на ауто-путевима у Србији нема задржавања возила.
Пораст дневних температура смањује опасност од поледице коју треба очекивати у јутарњим и вечерњим сатима због хладнијег времена и температура које су често испод нултог подјељка, наводе из АМСС-а.
Упозоравају да ће магла и данас добрим дијелом дана отежавати вожњу и да смањује видљивост у Бачкој и Срему, на прилазима Београду, на путевима поред Саве, Дунава и Тамиша, има је и на подручју Неготина, Краљева и Пожеге и у овим подручјима њена густина на појединим дионицама може бити мања од стотинак метара.
