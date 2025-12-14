Гужва на овим граничним прелазима

Извор:
АТВ
14.12.2025
12:29
Саобраћај је данас појачан на граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Велика Кладуша на излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.
На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.
Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија редовно по мјестимично влажним коловозима, уз бољу видљивост него предходних дана када је магла отежавала вожњу.
У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана
Ниска облачност је присутна у вишим предјелима.
