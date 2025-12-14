Logo
Гужва на овим граничним прелазима

АТВ

14.12.2025

12:29

Granica Granicni prelaz Hrvatska
Фото: Танјуг/АП

Саобраћај је данас појачан на граничним прелазима Градишка, Доња Градина и Велика Кладуша на излазу према Хрватској, саопштено је из Ауто-мото савеза Републике Српске.

На осталим граничним прелазима задржавања нису дужа од 30 минута.

Саобраћај се на већини путева у Републици Српској одвија редовно по мјестимично влажним коловозима, уз бољу видљивост него предходних дана када је магла отежавала вожњу.

63f714b5d2b1c oblacno

Друштво

У Српској јутрос боља видљивост него претходних дана

Ниска облачност је присутна у вишим предјелима.

Гранични прелаз

Гранични прелаз Градишка

Donja Gradina

Велика Кладуша

Стање на граничним прелазима

