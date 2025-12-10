Logo
Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској

СРНА

10.12.2025

16:59

1
Додик: Бошњаци опструишу све што би могло да користи Српској
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик изјавио је да Бошњаци опструишу све што би могло да користи Републици Српској, а најновији примјер за то је и онемогућавање почетка рада новог граничног прелаза Градишка, који ће сви да користе.

''Шта на све ово треба да кажем? Да БиХ не треба да постоји? То сам рекао већ хиљаду пута. Треба да кажем да је немогуће у БиХ напредовати? Ево видите и сами. Треба да кажем како лажу, да оду на Савјет безбједности и путем њиховог муслиманског амбасадора раде шта хоће и руше међународне односе и спољну политику БиХ'', рекао је Додик новинарима у Приједору.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: СНСД ће у Скупштини града гласати онако како желе мјештани Росуља

Он је истакао да је све завршено у вези са новим граничним прелазом Градишка и да је Република Српска у читав тај систем уложила највећи дио новца.

''Узели смо кредит за изградњу моста преко Саве, за који БиХ ништа није дала, а поготову није Федерација БиХ'', рекао је Додик.

Он је указао да је регистровано четири милиона путника и стотине хиљада аутомобила на граничном прелазу Градишка.

''И сада је само из хира једног типа послатог из Сарајева заустављено нешто што смо чекали'', рекао је Додик.

Милорад Додик

Бања Лука

Додик: Регулациони план који није у интересу грађана не може имати нашу подршку

Он је подсјетио да су га често нападали за Пељешки мост, те истакао да је тада подржао тај пројекат како би била дата подршка изградњи новог моста на Сави код Градишке која је у том тренутку била спорна.

''Сада су муслимани дошли до позиције да је дошло њихових пет минута, али шта да радимо. Већина њих користи прелаз Градишка, а пуштањем новог прелаза преко границе за теретни и путнички саобраћај се убразава за 50 одсто, што значи ако сте прије чекали сат времена, сада ћете чекати пола сата'', указао је Диодик.

Он је истакао да је било потребно само да се донесе Правилник о организацији и раду Управе за индиректно опорезивање БиХ и распоред царинске службе, чиме се омогућава почетак рада новоизграђеног прелаза Градишка.

''Ако тога нема, онда је то "црни прелаз" и зато нико не може да преузме одговорност да тамо ради. Све је у томе и сви су "за", осим једног и то баш муслимана из Сарајева'', рекао је Додик.

Милорад Додик

Гранични прелаз

Градишка

Гранични прелаз Градишка

СНСД

