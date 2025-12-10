Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Извор:
Министарство просвјете и културе запримило је оставку директора Основне школе "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град Сузане Милић.
''У складу са новонасталом ситуацијом Министарство просвјете и културе ће предузети даље кораке у складу са законом о чему ће јавност бити благовремено обавијештена'', навели су у саопштењу.
Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку
