Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Извор:

АТВ

10.12.2025

16:05

Коментари:

1
Огласило се Министарство просвјете поводом оставке директорке мркоњићке школе

Министарство просвјете и културе запримило је оставку директора Основне школе "Иван Горан Ковачић" Мркоњић Град Сузане Милић.

''У складу са новонасталом ситуацијом Министарство просвјете и културе ће предузети даље кораке у складу са законом о чему ће јавност бити благовремено обавијештена'', навели су у саопштењу.

ОШ "Иван Горан Ковачић", Мркоњић

Градови и општине

Директорка школе у Мркоњић Граду поднијела оставку

Коментари (1)
