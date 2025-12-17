СДС тражи предсједника

Извор:
17.12.2025
Српска демократска странка одржаће данас сједницу Главног одбора на којој би требало да се донесе одлука о расписивању унутарстраначких избора за новог предсједника странке.
Према ранијим најавама, СДС би требало да добије предсједника до краја године.
Странку предводи в.д. предсједника Јовица Радуловић након што је Милан Миличевић поднио оставку. Ко ће наслиједити Миличевића јавност нагађа, а много је спекулација.
Међу звучнијим именима која се доводе у везу са првом столицом СДС-а је Маринко Божовић, начелник Источне Илиџе. Спомињу се и други начелници као што је начелник Шамца Ђорђе Милићевић, али и актуелни в.д. Јовица Радуловић.
Када је у питању Љубиша Петровић, у јавности није било превише његових иступа ни изјава као претендента на функцију првог човјека СДС-а.
23. новембра стигло је још једно име које према аналитичарима има највећу шансу да преузме СДС, барем ону логичну - Бранко Блануша. Иако није успио да дође на чело бањалучког огранка СДС-а 2015. године, Блануша је прескочио неколико политичких степеница гдје му се данас отварају врата и кандидатуре за предсједника странке, и за предсједника Републике на наредним општим изборима.
