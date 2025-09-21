Logo

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

21.09.2025

21:50

Коментари:

0
Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

Жена чији су иницијали И.К. (63) из Грачанице је након обављеног увиђаја, ухапшена и послије криминалистичке обраде биће предата у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског канотна, саопштено је вечерас из овог тужилаштва.

Из Тужилаштва су навели да се обављају све истражне радње како би се утврдиле околности које су довеле до смрти мушкарца С.К. (66), који је преминуо од посљедица повређивања оштрим предметом у стомак.

Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница пријављено је данас око 14.20 часова да је мушка особа повријеђена у породичној кући на ширем подручју Грачанице, о чему је обавијештена Полицијска станица Грачаница, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.

policija fbih

Хроника

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Изласком на лице мјеста полиције и екипе Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница, дежурни љекар је констатовао смрт мушкарца.

Полиција је извршила увиђај којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.

Подијели:

Тагови:

хапшење

Убиство

Gračanica

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Преминуо новинар и уредник Драган Миљковић

Друштво

Преминуо новинар и уредник Драган Миљковић

3 ч

0
Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

Свијет

Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

3 ч

0
Српски вјерници нападнути док су на Малу Госпојину обилазили светиње на Космету

Србија

Српски вјерници нападнути док су на Малу Госпојину обилазили светиње на Космету

3 ч

0
Португал званично признао Палестину као државу

Свијет

Португал званично признао Палестину као државу

3 ч

0

Више из рубрике

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

Хроника

Спасиоци извукли тијело из Јабланичког језера

3 ч

0
''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

Хроника

''Пронађен нож'': Детаљи убиства у породичној кући у Грачаници

5 ч

0
Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство

Хроника

Смрт мушкарца у Грачаници, сумња се на убиство

6 ч

0
Полиција све провјерава: Убиство у Грачаници?

Хроника

Полиција све провјерава: Убиство у Грачаници?

6 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

22

02

Невјерица у Хрватској: Голман постигао гол из свог шеснаестерца

21

53

Огласио се Драгутин Топић након Ангелинине бронзе: "Званично боља од маме и тате"

21

50

Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

21

46

Преминуо новинар и уредник Драган Миљковић

21

45

Захарова: Уколико Брисел заплијени руску имовину, услиједиће одговор

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner
Small banner