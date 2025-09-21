Ухапшена жена због језивог убиства у Грачаници

21.09.2025
Жена чији су иницијали И.К. (63) из Грачанице је након обављеног увиђаја, ухапшена и послије криминалистичке обраде биће предата у надлежност Кантоналног тужилаштва Тузланског канотна, саопштено је вечерас из овог тужилаштва.
Из Тужилаштва су навели да се обављају све истражне радње како би се утврдиле околности које су довеле до смрти мушкарца С.К. (66), који је преминуо од посљедица повређивања оштрим предметом у стомак.
Служби хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница пријављено је данас око 14.20 часова да је мушка особа повријеђена у породичној кући на ширем подручју Грачанице, о чему је обавијештена Полицијска станица Грачаница, саопштено је из Управе полиције Министарства унутрашњих послова Тузланског кантона.
Изласком на лице мјеста полиције и екипе Службе хитне медицинске помоћи Дома здравља Грачаница, дежурни љекар је констатовао смрт мушкарца.
Полиција је извршила увиђај којим је руководио дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Тузланског кантона.
