Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

16.10.2025

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа
Фото: Pixabay

Најмање 14 особа повријеђено је данас у експлозији бомбе испред чајџинице у таљандској покрајини Наративат, у округу Јинго, саопштиле су локалне власти.

Међу повријеђенима има полицајаца и цивила, и они су пребачени у болницу.

Владимир Путин

Свијет

Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

Десеторо особа је отпуштено из болнице, након што су добили љекарску помоћ, док је преосталих четворо, са тежим повредама, остало на даљем лијечењу, наводи се из локалне канцеларије за људске односе.

Локалне власти Тајланда су навеле да, према прелиминарној истрази, бомба је експлодирала док су полицајци били у акцији, а област у којој је бомба детонирала је затворена и спроводи се даља истрага.

Тајландски медији наводе да се вјерује да су нападачи детонирали ручно прављену бомбу и да су циљали полицајце.

policija rotacija

Свијет

Дјечак упуцао директора школе и побјегао

Експлозија се догодила у 8.50 часова по локалном времену, а познато је да су рањена најмање тројица полицајаца.

