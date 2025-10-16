Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

Извор:
Најмање 14 особа повријеђено је данас у експлозији бомбе испред чајџинице у таљандској покрајини Наративат, у округу Јинго, саопштиле су локалне власти.
Међу повријеђенима има полицајаца и цивила, и они су пребачени у болницу.
Десеторо особа је отпуштено из болнице, након што су добили љекарску помоћ, док је преосталих четворо, са тежим повредама, остало на даљем лијечењу, наводи се из локалне канцеларије за људске односе.
Локалне власти Тајланда су навеле да, према прелиминарној истрази, бомба је експлодирала док су полицајци били у акцији, а област у којој је бомба детонирала је затворена и спроводи се даља истрага.
Тајландски медији наводе да се вјерује да су нападачи детонирали ручно прављену бомбу и да су циљали полицајце.
Експлозија се догодила у 8.50 часова по локалном времену, а познато је да су рањена најмање тројица полицајаца.
