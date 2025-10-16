Путин: У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса

16.10.2025
13:27
Коментари:0
У Европи се већ виде посљедице одустајања од руског гаса, изјавио је предсједник Руске Федерације Владимир Путин на форуму "Руска енергетска недјеља".
"Многе европске земље су престале да купују руске енергенте под политичким притиском. Посљедице таквих одлука већ можемо да видимо у Европи а то су мања производња, мања конкурентност европских производа", изјавио је Путин.
Он је истакао да је Москва рада да угостиексперте у питањима енергетско-горивног комплекса.
"Такав дијалог је посебно важан у условима интензивних, фундаменталних промјена глобалног тржишта. Управо кроз такву етапу пролазе данас енергетске компаније, добављачи и потрошачи енергетских ресурса и чак цијеле државе", поручио је Путин.
Он је истакао да међу изазовима са којима се данас суочава, стоји и поновно успостављање свјетских енергетских веза.
"Они у многоме носе објективни, природни карактер, једноставно се појављују нови центри економског развоја и тамо расте потражња. То је све", наводи он.
Свијет
Дјечак упуцао директора школе и побјегао
Осим тога, суочавају се и са вјештачким ремећењем енергетске архитектуре, које су изазвали агресивни поступци одређених западних елита.
"Као што знате, многе европске државе су под политичким притиском одустале од куповине енергетских ресурса. Већ сам истицао ка чему то одбијање за саме западне земље води", истакао је.
Пленарна сједница, под називом "Заједно стварамо енергију будућности", окупила је кључне личности које обликују енергетску и економску политику Русије, укључујући замјеника премијера Александра Новака, министра за економски развој Максима Решетњикова, генералног директора "Гаспром њефта" Александра Дјукова и друге.
Представници 85 земаља учествују у "Руској енергетској недјељи", која се одржава од 15. до 17. октобра у изложбеном центру "Мањеж" у Москви.
