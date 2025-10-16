Logo

Афричка куга регистрована међу дивљим свињама

Извор:

СРНА

16.10.2025

13:52

Коментари:

0
Свиња
Фото: Pixabay

Афричка куга свиња регистрована је на подручју града Прњавора у популацији дивљих свиња због чега је данас одржана сједница Локалног кризног центра, на којој су одређене мјере сузбијања и спречавања појаве, преноса и ширења болести на домаће свиње.

Зараженим подручјем одређује се круг од најмање осам километара у полупречнику од мјеста примарног жаришта, односно ловиште Печенег Илова, а имања са свињама стављају се под службени надзор ветеринарског инспектора уз спровођење низа заштитних мјера, наводи се у саопштењу Кризног центра.

У саопштењу се прецизира да је наређен попис свих категорија свиња на имањима, да се сва грла држе у објектима на којим ће бити изолована од контакта са дивљим свињама или зараженим материјалом.

Забрањује се улаз свиња на имање или њихов излаз са имања без одобрења ветеринарског инспектора, наређује се постављање дезинфекционих баријера на улазима и излазима из објеката и са имања.

Наређује се и примјена одговарајућих хигијенских и биосигурносних мјера за лица која долазе у контакт са дивљим свињама, испитивање свих угинулих свиња или свиња које показују клиничке знакове афричке куге.

MILOŠ-VUČEVIĆ-080925

Србија

Вучевић: Срби на Косову и Метохији показали истрајност упркос свим притисцима

Забрањује се уношење на имање органа или ткива дивље свиње било да је одстријељена или пронађена мртва, прибора или опреме који би могли бити контаминирани вирусом афричке куге.

Налаже се преглед свих одстријељених или угинулих дивљих свиња на зараженом подручју, нешкодљиво уклањање свих лешева дивљих свиња за које се дијагностичким испитивањем утврди да су позитивни на болест.

Из Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња напомињу да се грађани за све додатне информације могу обратити лично ветеринарским установама, градском Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одјељењу за инспекцијске послове или позивом на телефоне број: 051/660-860 и 051/663-267.

Подијели:

Таг:

Афричка куга свиња

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Miloš Vučević

Србија

Вучевић: Срби на Косову и Метохији показали истрајност упркос свим притисцима

52 мин

0
Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Хроника

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

59 мин

0
Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега

Тенис

Синер остао у шоку: Навијач улетио на терен, а онда уперио прст у њега

1 ч

0
Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

Свијет

Приликом експлозије бомбе повријеђено најмање 14 особа

1 ч

0

Више из рубрике

Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

Градови и општине

Билећка скупштина једногласна да сједиште ХЕ "Дабар" буде у овој општини

2 ч

0
đaci, škola, školski pribor

Градови и општине

Субвенције ђачког превоза за 204 средњошколца

3 ч

0
"Да ли Семберији треба спорт?" Клубови више од годину дана без новца

Градови и општине

"Да ли Семберији треба спорт?" Клубови више од годину дана без новца

18 ч

0
Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

Градови и општине

Центар за социјални рад Бијељина: Радници без плата, дуг града премашио три милиона КМ

23 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

32

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

14

25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

14

25

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

14

23

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

14

16

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner