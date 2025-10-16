Афричка куга регистрована међу дивљим свињама

Извор:
Афричка куга свиња регистрована је на подручју града Прњавора у популацији дивљих свиња због чега је данас одржана сједница Локалног кризног центра, на којој су одређене мјере сузбијања и спречавања појаве, преноса и ширења болести на домаће свиње.
Зараженим подручјем одређује се круг од најмање осам километара у полупречнику од мјеста примарног жаришта, односно ловиште Печенег Илова, а имања са свињама стављају се под службени надзор ветеринарског инспектора уз спровођење низа заштитних мјера, наводи се у саопштењу Кризног центра.
У саопштењу се прецизира да је наређен попис свих категорија свиња на имањима, да се сва грла држе у објектима на којим ће бити изолована од контакта са дивљим свињама или зараженим материјалом.
Забрањује се улаз свиња на имање или њихов излаз са имања без одобрења ветеринарског инспектора, наређује се постављање дезинфекционих баријера на улазима и излазима из објеката и са имања.
Наређује се и примјена одговарајућих хигијенских и биосигурносних мјера за лица која долазе у контакт са дивљим свињама, испитивање свих угинулих свиња или свиња које показују клиничке знакове афричке куге.
Забрањује се уношење на имање органа или ткива дивље свиње било да је одстријељена или пронађена мртва, прибора или опреме који би могли бити контаминирани вирусом афричке куге.
Налаже се преглед свих одстријељених или угинулих дивљих свиња на зараженом подручју, нешкодљиво уклањање свих лешева дивљих свиња за које се дијагностичким испитивањем утврди да су позитивни на болест.
Из Локалног кризног центра за контролу афричке куге свиња напомињу да се грађани за све додатне информације могу обратити лично ветеринарским установама, градском Одјељењу за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Одјељењу за инспекцијске послове или позивом на телефоне број: 051/660-860 и 051/663-267.
