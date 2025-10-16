Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

Извор:
У Прозору је јуче, по Интерполовој потјерници, ухапшен Младен Самарџија приликом саобраћајне контроле.
Током саобраћајне контроле полиција у Прозору је зауставила Ауди којем су регистрацијске ознаке истекле.
Полиција је провјером утврдила да се ради о особи с Интерполове потјернице те је он ухапшен. Возило је изузето и паркирано у круг ПС-а.
Како се незванично сазнаје, ријеч је о Младену Самарџији, пише Кликс.
Самарџија, који се доводи у везу са Кавачким кланом, раније је окарактерисан као један од најтраженијих бјегунаца за којим је трагао и Еуропол.
Младен Самарџија је, на основу Интерполове потјернице из Словеније, и раније хапшен у БиХ. Међутим, будући да посједује држављанство БиХ његову изручење није било могуће.
У међувремену су МУП Републике Српске и Тужилаштво БиХ против њега отворили истрагу због сумње да је умијешан у међународни шверц великих количина дроге. Одређено вријеме је провео у притвору који му је укинут у августу прошле године и изречене су му мјере забране.
У децембру прошле године Словенија је, на захтјев Тужилаштва БиХ, уступила БиХ кривично гоњење Самарџије, али тужилачка одлука још није донесена. Ради се о предмету због које је Самарџија завршио на листи 50 најтраженијих бјегунаца Европске уније.
