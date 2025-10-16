Logo

Младен Самарџија ухапшен по Интерполовој потјерници

У Прозору је јуче, по Интерполовој потјерници, ухапшен Младен Самарџија приликом саобраћајне контроле.

Током саобраћајне контроле полиција у Прозору је зауставила Ауди којем су регистрацијске ознаке истекле.

Полиција је провјером утврдила да се ради о особи с Интерполове потјернице те је он ухапшен. Возило је изузето и паркирано у круг ПС-а.

Како се незванично сазнаје, ријеч је о Младену Самарџији, пише Кликс.

Самарџија, који се доводи у везу са Кавачким кланом, раније је окарактерисан као један од најтраженијих бјегунаца за којим је трагао и Еуропол.

Sud cekic 1

Хроника

Иличићу три године затвора због преваре тешке милион евра

Младен Самарџија је, на основу Интерполове потјернице из Словеније, и раније хапшен у БиХ. Међутим, будући да посједује држављанство БиХ његову изручење није било могуће.

У међувремену су МУП Републике Српске и Тужилаштво БиХ против њега отворили истрагу због сумње да је умијешан у међународни шверц великих количина дроге. Одређено вријеме је провео у притвору који му је укинут у августу прошле године и изречене су му мјере забране.

У децембру прошле године Словенија је, на захтјев Тужилаштва БиХ, уступила БиХ кривично гоњење Самарџије, али тужилачка одлука још није донесена. Ради се о предмету због које је Самарџија завршио на листи 50 најтраженијих бјегунаца Европске уније.

