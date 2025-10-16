Logo

Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

Извор:

Телеграф

16.10.2025

14:10

Коментари:

0
Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''
Фото: Printscreen/Instagram/Darko Lazić

Дарко Лазић је недавно поново привукао пажњу након саобраћајке коју је доживио са својом супругом након повратка са промоције пјесме његове свастике Тијане Матић.

Како је и сам изјавио "више неће да вози, јер је видио да му не иде", међутим, брзо је и то прекршио.

Тунел

Занимљивости

Мушкарац пронашао читаву мрежу тунела испод своје куће

Лазић се синоћ похвалио на мрежама сликом са мотора који је провозао.

Пјевач се провозао, а онда се похвалио на мрежама због чега је настао општи хаос.

"Немој, молим те", "Батице, бјежи од мотора", "Шта вам је људи, човјек има 9 живота", "Мотор је наоружан са тобом", "Кад буду изашли летећи аутомобили, немој да купујеш, ударићеш у неку бандеру", коментари су који се нижу.

Подијели:

Таг:

Дарко Лазић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

Република Српска

Цвијановићева приједлог за в.д. предсједника Српске, сутра колегијум НСРС

37 мин

0
Путин: Москви потребна енергетска сувереност

Свијет

Путин: Москви потребна енергетска сувереност

28 мин

0
Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

Република Српска

Кошарац: Додик - предсједник Српске вољом народа, што се мора поштовати

38 мин

0
Свиња

Градови и општине

Афричка куга регистрована међу дивљим свињама

42 мин

0

Више из рубрике

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

Сцена

Вујадин Савић психички јако лоше, потражио стручну помоћ

4 ч

0
Милица Тодоровић изабрала име за сина

Сцена

Милица Тодоровић изабрала име за сина

5 ч

0
Кејт Мидлтон

Сцена

Ово Кејт Мидлтон ради када се камере угасе

15 ч

0
Викторијини анђели се припремају за писту

Сцена

Викторијини анђели се припремају за писту

16 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

14

32

Партизан раскинуо уговор са најплаћенијим фудбалером

14

25

Џасмин Тукс је прва трудница која је отворила Victoria's Сецрет ревију

14

25

Не игноришите симптоме: Ако вам руке трну док спавате, ево шта одмах требате урадити

14

23

Само ови вртићи у Бањалуци ће дежурати од понедјељка

14

16

”Казном покажите да људски живот има вриједност”: Окончано суђење Амиру Кујовићу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner