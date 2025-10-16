Дарко Лазић поново сјео за волан: ''Човјек има 9 живота''

Извор:
Дарко Лазић је недавно поново привукао пажњу након саобраћајке коју је доживио са својом супругом након повратка са промоције пјесме његове свастике Тијане Матић.
Како је и сам изјавио "више неће да вози, јер је видио да му не иде", међутим, брзо је и то прекршио.
Лазић се синоћ похвалио на мрежама сликом са мотора који је провозао.
Пјевач се провозао, а онда се похвалио на мрежама због чега је настао општи хаос.
"Немој, молим те", "Батице, бјежи од мотора", "Шта вам је људи, човјек има 9 живота", "Мотор је наоружан са тобом", "Кад буду изашли летећи аутомобили, немој да купујеш, ударићеш у неку бандеру", коментари су који се нижу.
