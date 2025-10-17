Logo

Брата избо ножем: Подигнута оптужница против Аднана Дидића!

Аутор:

Огњен Матавуљ

17.10.2025

12:03

Коментари:

0
Окружно јавно тужилаштво Бањалука подигло је оптужницу против Аднана Дидића (37) из Прњавора због тешког убиства свог брата Миралема Дидића (47), кога је избо ножем!

Аднану је на терет стављено тешко убиство уз квалификацију да је убио ”члана породице којег је претходно злостављао”, за које је законом запријећена казна од десет година до доживотног затвора.

Злочин се догодио у 19. јула у њиховој кући у насељу Бабановци код Прњавора. Сумња се да је Аднан брату нанио седам убода ножем и на мјесту га убио. Након злочина је ухапшен и утврђено је да се налазио у стању тешког пијанства. Алкостестом му је измјерено 3,3 g/kg у алхокола у организму.

Њихов трећи брат Мевлудин Дидић је након злочина испричао да је тијело пронашао комшија након што је Аднан дошао код њега и рекао му шта се догодило.

mevludin didic

Хроника

''Иди тамо, ја сам убио Дулу'': Потресна исповијест трећег брата након језиве трагедије у Прњавору

"То се десило између 2 и 3 сата. Мени је сестра јавила, ова је ту прекопута удата, онда сам ја назвао полицију и ону су дошли и установили да је брат убио другог брата. Ја када сам дошао, њега ја полиција одвела за Прњавор. Тијело је пронашао комшија. Брат што је убио је отишао код комшије и рекао му "Иди тамо ја сам убио Дулу". Тако су га звали. И комшија је дошао видио и онда рекао сестри", прича Мевлудин.

Он каже да је и раније било проблема.

policija rs stop traka (5)

Хроника

Ужас у Прњавору: Брата убио са седам убода ножем!

"Било је проблема, звао сам и полицију, рекли су ми да је то фамилијарни проблем да се он напије и не зна шта ради, да ће се отријезнити и тако се то десило. Не знам шта да кажем... Нисам спавао, не знам ни хоћу ли отићи да видим овог брата, не знам”, рекао је Мевлудин.

Оптужницу је потврдио Окружни суд у Бањалуци, који је Аднану Дидићу продужио мјеру притвора.

