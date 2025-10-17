Logo

Одређен притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља”

Аутор:

Огњен Матавуљ

17.10.2025

11:35

Коментари:

0
Фото: Screenshot YouTube

Окружни суд у Бањалуци одредио је једномјесечни притвор за седморо ухапшених у акцији ”Петља” због сумње да су се бавили трговином дроге у Бањалуци и Приједору.

Одлуком суда притворени су Данијел Делић (45) звани Дела, Раденко Зељковић (51) из Бањалуке, Ибрахим Таим Диздаревић (59) из Приједора, Мирослав Бузаковић (58), Бранимир Кајкут (49), Мирко Марковић (48) и Нина Куваља (45) сви из Бањалуке.

Притвор је одређен због због нарочитих околности које указују да ће осумњичени ометати кривични поступак утицајем на свједоке, те због постојања нарочитих околности које оправдавају бојазан да ће поновити кривично дјело.

Акција Петља

Хроника

Ухапшени у акцији ''Петља'' спроведени у ОЈТ

Групи се на терет ставља да су од почетка 2025. године до 14. октобра вршили набавку, држали ради продаје, нудили на продају, посредовали у продаји и продавали опојне дроге кокаин и марихуану конзументима на подручју Бањалуке и Приједора.

Акцију "Петља" спровели су полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет МУП-а Републике Српске у сарадњи са ПУ Бањалука и Приједор, уз асистенцију Јединице Жандармерије. У акцији су извршени претреси на 11 локација и том приликом пронађена је одузета одређена количина дроге, мобилни телефони, документација, и други предмети који ће послужити као доказ у кривичном поступку.

Акција "Петља"

Хроника

У акцији "Петља" ухапшени Данијел Делић и Раденко Зељковић

