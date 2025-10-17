"Покидао наногницу и побјегао из притвора": Ко је био Филип Ивановић убијени у Београду?

У Србији се Ивановићу судило за помагање Лазару Тејићу након убиства Бојана Мирковића у насељу Белвил, док га Црна Гора потражује због основане да је извршио кривично дјело - стварање криминалне организације, те да је саизвршилац за кривично дјело убиство и за кривично дјело тешко убиство.

Филип Ивановић, како се сумња, наводно је упуцан у чело у Београду на води, а на лицу мјеста су пронађена два пиштоља.

Тијело жртве је послато на обдукцију након које ће и бити званично потврђен идентитет. Жртва убиства је код себе имала наводно словеначка документа која су фалсификована.

Послије само 200 метара од места злочина полиција је ухапсила Ђорђа З. (21) за ког се сумња да је извршилац злочина и њему су припадници УКП по налогу Вишег јавног тужилаштва у Београду одредили задржавање до 48 сати.

Подсјетимо, докторка Виолета Николић из Хитне помоћи рекла је за РТС да је мушкарац стар 35 година упуцан синоћ у 23.13 у Београду на води.

"Наша екипа могла је само да констатује смрт код мушкарца старог 35 година", рекла је докторка Николић.

Тражила га и Црна Гора

Из Управе полиције Црне Горе, саопштили су да је Генерални секретаријат ИНТЕРПОЛ-а у Лиону објавио међународну потерницу за Филипом Ивановићем, који се потражује ради вођења кривичног поступка пред Вишим судом у Подгорици због кривичног дјела - стварање криминалне организације, као саизвршилац за кривично дјело - убиство и за кривично дјело - тешко убиство.

"У евиденцији Управе полиције Црне Горе води као члан једне организоване криминалне групе и за истог је било предвиђено изручење у Црну Гору након окончања кривичног поступка у Србији", навели су из Управе полиције Црне Горе.

Покидао наногицу

У саопштењу се наводи да је Ивановић претходно ухапшен у Републици Србији 25. новембра 2020. године због основане сумње да је извршио кривично дјело - тешко убиство, а исти је 4. децембра 2024. године побјегао из кућног притвора са своје адресе у Београду и том приликом је насилно уклонио свој електронски надзор.

Изашао у шетњу и није се вратио

Ивановић је наводно 4. децембра изашао у редовну шетњу и из ње се није вратио, а послије шетње му се губи сигнал са електронским надзором.

Повјереник је дошао на адресу стана у којем је био кућном притвору 5. децембра и затекао покидану наногицу. Систем "наногица" функционише да, ако се на њој направи и најмање оштећење, то се истог секунда алармира на телефону повјереника. Он је у обавези да одмах провјери шта је са притвореником.

Имао цијели дан да побјегне?

Виши суд у Београду је о бјекству Ивановића обавјештен тек 5. децембра и одмах је за њим расписао потрагу и одредио му притвор који ће бити аутоматски спроведен ако буде ухапшен.

Међутим, како су писале "Новости", Ивановић је имао цијели дан да "нестане" док не крене потрага за њим.

Будући да Ивановић, црногорски држављанин, није имао пребивалиште у Србији, Виши суд му је стално продужавао притвор. Међутим, у марту ове године, Апелациони суд је усвојио жалбу његовог браниоца и пребацио Ивановића у кућни притвор у стан у Београду, који би му се такође рачунао у евентуалну казну.

Ивановић је био на суђењу 3. децембра када је започето изношење завршних ријечи, а суд је након бјекства раздвојио поступак у односу на њега.

Тужилац је, током изношења завршних ријечи на суђењу за убиство Бојана Мирковића, тражио да се Лазар Тејић као непосредни извршилац, Бојан Ковачевић, Иван Никчевић, Душан Кокоруш осуде на казну доживотног затвора.

За Ивановића је предложено да буде осуђен на осам година затвора, пише Блиц.