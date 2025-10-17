Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених

Извор:
Телеграф
17.10.2025
10:15
Коментари:0
У снажној експлозији која је јутрос одјекнула је у Букурешту има мртвих и повријеђених, а уништен је велики дио једне стамбене зграде.
Експлозија се десила у близини Средње школе "Димитрије Болинтинеану" и затресла је читаву четврт Рахова, рушећи зидове зграде и изазивајући панику међу становницима, јавља Антена Обсерватор.
Љубав и секс
Млада отказала вјенчање преко СМС поруке: ''Нисам могла више да лажем''
Пети и шести спрат зграде су потпуно уништени. Двије особе су погинуле, а 12 је повријеђено. У зони је распоређена велика снага спасилачких и хитних служби, а саобраћај је обустављен. Експлозија није изазвала пожар.
Република Српска
1 ч0
Република Српска
1 ч0
Здравље
1 ч0
Сцена
1 ч1
Најновије
Најчитаније
11
14
11
10
11
05
11
00
11
00
Тренутно на програму