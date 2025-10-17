Logo

Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених

Снажна експлозија уништила дио стамбене зграде, има мртвих и повријеђених
У снажној експлозији која је јутрос одјекнула је у Букурешту има мртвих и повријеђених, а уништен је велики дио једне стамбене зграде.

Експлозија се десила у близини Средње школе "Димитрије Болинтинеану" и затресла је читаву четврт Рахова, рушећи зидове зграде и изазивајући панику међу становницима, јавља Антена Обсерватор.

Пети и шести спрат зграде су потпуно уништени. Двије особе су погинуле, а 12 је повријеђено. У зони је распоређена велика снага спасилачких и хитних служби, а саобраћај је обустављен. Експлозија није изазвала пожар.

