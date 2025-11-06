Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

06.11.2025
23:05
Коментари:0
Савјет безбједности УН усвојио је резолуцију којом се укидају санкције сиријском прелазном предсједнику Ахмеду ел Шари и министру унутрашњих послова Анасу Хатабу, јавио је дописник РИА Новости.
Резолуција је добила 14 гласова "за", укључујући подршку Русије, док се Кина уздржала од гласања.
Свијет
Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
23
10
23
08
23
05
22
54
22
50
Тренутно на програму