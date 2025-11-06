Logo

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

06.11.2025

23:05

Коментари:

0
Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Савјет безбједности УН усвојио је резолуцију којом се укидају санкције сиријском прелазном предсједнику Ахмеду ел Шари и министру унутрашњих послова Анасу Хатабу, јавио је дописник РИА Новости.

Резолуција је добила 14 гласова "за", укључујући подршку Русије, док се Кина уздржала од гласања.

Ротација полиција

Свијет

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Подијели:

Таг:

Савјет безбједности УН

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Свијет

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

1 ч

0
Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

Свијет

Убио супружнике, па њихову дјецу одвео на вечеру: Сада му је изречена пресуда

1 ч

0
Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

Свијет

Возач из БиХ тешко повријеђен у језивом удесу

1 ч

0
Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

Свијет

Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

2 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

10

Ксенофобични испад: Нијемац ухапшен након што је вријеђао радника из БиХ

23

08

Учитељица добила 10 милиона долара одштете након што ју је упуцао ученик

23

05

Савјет безбједности укинуо санкције сиријском предсједнику

22

54

Каран: Саборност данас важнија него икада

22

50

Тинејџер убио градоначелника, ликвидиран на лицу мјеста

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner