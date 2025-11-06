Logo

Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију

06.11.2025

21:43

Грешком га пустили из затвора: Били се својевољно са осмијехом вратио на робију
Фото: Printscreen/X/PolitixBrief UK

Медији у Великој Британији масовно пишу о бизарном случају затвореника који је грешком пуштен из затвора "Вендсворт", али се након неколико дана својевољно вратио.

Осуђени преварант Вилијам Били Смит смјешкао се и махао док се у четвртак ујутро враћао у затвор у јужном Лондону.

Тридесетпетогодишњак из Сарија осуђен је у понедјељак на суду у Кројдону на 45 мјесеци затвора због вишеструких превара, али је истог дана случајно пуштен из притвора, што је покренуло полицијску потеру.

"ИТВ њуз" га је снимио док се, у пратњи своје партнерке, враћао у затвор.

Полиција још увијек покушава да пронађе алжирског држављанина Брахима Кадур-Черифа (24), сексуалног преступника који је грешком пуштен из затвора "Вендсворт" прошле сриједе.

Све се догађа у тренутку када је Влада одлучила да позове управнике затвора на састанак након што је откривено да су се случајеви погрешног пуштања затвореника повећали за 128 одсто у последњој години. Наиме, 262 особе су погрешно пуштене из затвора између марта 2024. и марта 2025.

О Смитовом случају се огласила и полиција која је објавила да прекидају потрагу за њим јер се сам вратио у затвор након три дана.

Према "ИТВ њузу", који је снимио његов повратак, Смит је дошао у пратњи своје партнерке коју је загрлио прије него што је разговарао с особљем затвора на улазу.

На снимку ове телевизијске куће може се видјети Смит како одјевен у тренерку трчи уз степенице испред затвора и пуши цигарету прије него што је ушао унутра, пише Курир.

