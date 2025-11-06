Тајфун погодио Вијетнам, стотине градова у опасности од поплава

Извор:
Тајфун "Калмаеги" погодио је Вијетнам носећи вјетрове који дувају брзином од 149 километара на час.
Више од 260.000 војника је у приправности за спасилачке акције, док је шест аеродрома у земљи затворено. Очекује се да ће стотине летова бити отказано или одгођено, јављају вијетнамски медији и владин онлајн портал.
Тајфун, који се сматра једним од најјачих тајфуна у Азији ове године, погодио је раније Филипине када је погинуло најмање 114 људи, а поплављени читави градови.
Министарство заштите животне средине саопштило је да је "олуја на копну, у провинцијама Дак Лак и Ђа Лај", преноси АФП.
Вијетнамски метеоролози кажу да су стотине локалитета у седам градова и провинција у опасности од поплава и клизишта у наредних шест сати.
Олуја је већ причинила штету у неколико провинција, укључујући кровове које је олуја однијела са кућа, разбијене стаклене панеле на хотелима и дрвеће ишчупано или поломљено дуж градских улица и сеоских путева усљед снажних удара вјетра.
У области Куј Нон, дрвеће је пало на главне путеве, а прозори на хотелима су разбијени.
Многи људи су пријавили да су им куће уништене или поплављене, док су јаки вјетрови и обилна киша наставили да погађају провинцију Дак Лак.
Провинција Дак Лак налази се око 350 километара сјевероисточно од Хо Ши Мина.
Према подацима вијетнамског метеоролошког завода, тајфун би могао да генерише таласе до осам метара на Јужном кинеском мору.
