Радник у Њемачкој добио отказ због предугих пауза за тоалет

06.11.2025

19:44

Један њемачки радник добио је отказ због предугог боравка у тоалету током радног времена.

Према писању швајцарског листа Blick, њемачки радник изгубио је посао јер је више пута провео више од 40 минута у тоалету.

Отказно писмо послодаваца тренутно кружи друштвеним мрежама.

У њему се наводи да је радник провео 42, 46 и 48 минута у тоалету три одвојена дана у септембру.

"Упркос претходним упозорењима, било је поновљених случајева непримјерено дугих пауза за кориштење тоалета током радног времена", наводи се још у отказном писму, преноси Blick.

