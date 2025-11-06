Радник у Њемачкој добио отказ због предугих пауза за тоалет

06.11.2025
19:44
Коментари:0
Један њемачки радник добио је отказ због предугог боравка у тоалету током радног времена.
Према писању швајцарског листа Blick, њемачки радник изгубио је посао јер је више пута провео више од 40 минута у тоалету.
Отказно писмо послодаваца тренутно кружи друштвеним мрежама.
У њему се наводи да је радник провео 42, 46 и 48 минута у тоалету три одвојена дана у септембру.
"Упркос претходним упозорењима, било је поновљених случајева непримјерено дугих пауза за кориштење тоалета током радног времена", наводи се још у отказном писму, преноси Blick.
