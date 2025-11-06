Logo

Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде

06.11.2025

20:21

Џенифер Лопез одбила улогу у еротском филму: Колегиницу сцена лансирала у звијезде
Фото: Instagram/@jlo/screenshot

Џенифер Лопез одбила је улогу у филму "Невјерна жена" ("Unfaithful") из 2002. године која је њену колегиницу Дајан Лејн лансирала у звијезде.

У Холивуду једна улога често може да обиљежи нечију каријеру, али и да постане горко жаљење за оне који су је одбили.

Управо то се догодило Џенифер Лопез, која је својевремено рекла "не" улози у еротској драми "Невјерна жена".

Филм је касније прославио Дајан Лејн и донио јој номинацију за Оскара, док Лопез данас признаје да ту одлуку и даље сматра великом грешком.

Почетком двијехиљадитих, Дајан Лејн је већ била призната глумица, али још увијек је чекала улогу која ће је потпуно афирмисати. Та прилика стигла је управо са филмом "Невјерна жена", у којем тумачи Кони Самер, жену из мирног Њујоршког предграђа која започиње страствену аферу са шармантним Французом, кога игра Оливије Мартинез.

Када њен супруг, у интерпретацији Ричарда Гира, открије истину, слиједи низ драматичних посљедица.

Филм је постао велики хит, а Дајан Лејн је за своју изузетну изведбу освојила бројне номинације, међу којима су и оне за Оскара и Златни глобус.

Иако ниједну награду није понијела, ова улога јој је донијела статус праве холивудске звезде и отворила врата многим престижним пројектима, преноси Информер.

