Никола Роквић објавио емотивне стихове на 4. годишњицу од смрти оца Маринка

Пјевач Никола Роквић огласио се на четврту годишњицу од смрти његовог оца Маринка.
Никола Роквић је на свом Инстаграм профилу објавио њихову заједничку слику уз одломке пјесме Мике Антића “Бесмртна пјесма”.
– Зато живи, ал сасвим!
И ја сам живио тако.
За пола вијека само
стољећа сам обишао.
Признајем: помало луцкаст.
Понекад наопак.
Ал никад нисам стајао.
Вечно сам ишао.
Ишао…
Ако ти јаве: умро сам,
ево шта ће то бити.
Хиљаде шарених риба
лепршаће ми кроз око.
И земља ће ме скрити.
И коров ће ме скрити.
А ја ћу за то вријеме
летјети негдје високо.
Упамти: нема граница,
већ само тренутних граница…- написао је Никола Роквић.
Сцена
Никола Роквић открио да ли има жељу да се замонаши
Наиме, Славица је објавила њихову заједничку фотографију уз коју је написала сљедеће:
''И дала сам ти руку, и дала сам ти ријеч у трену кад си одлазио. Да ћу чувати свјетлост, радост и љубав коју си ми оставио. Не плачем више кад погледам горе, само се насмијем јер знам да си тамо гдје душе не боле. Кад боље размислим ти ниси ни отишао, кријеш се у свитању и одговор си у сваком мом питању. Ти ниси отишао постао си дах који кроз снове шапуће ту сам, не страхуј, чувам те, ти знаш. Да, ја знам! Апсолутна љубав то је'', стоји у опису, преноси Блиц.
