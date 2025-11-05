Logo

Вујадин Савић напушта Србију

Извор:

Агенције

05.11.2025

20:31

Коментари:

0
Вујадин Савић напушта Србију
Фото: Инстаграм

О скандалу у коме се нашао Вујадин Савић и даље бруји регион, а изгледа да је притисак који трпи фудбалер био пресудан да напусти земљу.

Наиме, Вујадин Савић је, тврде медији у Србији, донио одлуку да напусти земљу бар на неко вријеме, тачније да се склони у Француску док се не стиша све што се тренутно дешава.

Чаире-Петар Шарић

Друштво

''Чаире ће те увијек памтити'': Другари се емотивном поруком опростили од Петра Шарића

"Вујадин је недавно отпутовао у Француску, гдје планира да остане дуже вријеме. Мирка и дјеца су за сада у Београду, али и они ће му се ускоро придружити. Желе да се удаље од цијеле ситуације и да медијска бука око овог случаја прође. Тамо има пријатеље и пословне контакте, па планира да се одмори и посвети новим пословним ангажманима који нису везани за Србију. Мирка ће му се придружити када дјеца буду на распусту, јер и она жели да макар на кратко побјегне од свега", открива неименовани извор наводно близак породици за "Свет" и додаје:

"Цијела ситуација га је потпуно уздрмала. Вујадин је неко ко никада није волио да се јавно експонира, а ова медијска пажња му јако тешко пада. Није желио да даје изјаве нити да додатно подгријава причу. Жели да заштити породицу, прије свега Мирку и децу, јер сматра да је то једино важно. Мирка је била изгубљена због свега, међутим, она и Вујадин су водили дуге разговоре и сада им је најважније да заштите дјецу. Наравно, њој није лако, али њен приоритет су дјеца и мир у породици. Све вријеме се труди да у кући влада нормална атмосфера, иако им јавност не да мира. Много је осуда и разних прича, а с тим треба изаћи на крај", додаје извор за "Свет".

Дом пензионера Тузла

Градови и општине

Сабласна тишина у Тузли: Испред Дома пензионера упаљено 12 свијећа за жртве пожара

"Не желе да се ова прича развлачи. Све је предато надлежним органима и имају повјерења у систем. Вјерују да ће се све брзо разријешити и да ће истина изаћи на видјело", каже саговорник.

Подсјетимо, особа А. К. је ухапшена због сумње да је покушала да изнуди новац од Вујадина Савића, пријетећи да ће у јавност изнијети њихове приватне поруке и фотографије.

Особа А.К. је Вујадина Савића, како се сумња, уцјењивала приватним снимцима, а наводно му је тражио да исплати суму од 50.000. евра.

Подијели:

Таг:

Vujadin Savić

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

Фудбал

ФК Борац и Бањалука упутили посљедњи поздрав Младену Жижовићу

1 ч

0
Васпитачица у вртићу погодила дијете кутијом у главу, ево какву је казну добила

Регион

Васпитачица у вртићу погодила дијете кутијом у главу, ево какву је казну добила

1 ч

0
Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

Занимљивости

Само један хороскопски знак ће имати највише среће у новембру

1 ч

0
Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

Свијет

Ко ће наслиједити Путина: Спомињу се ова имена

1 ч

0

Више из рубрике

Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

Сцена

Лепа Брена прије концерта сјела за волан: ''Опет ја и мој голф кец''

2 ч

0
Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''

Сцена

Сузана открила детаље филма о Саши Поповићу: ''Учествује цијела породица..''

3 ч

0
Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Сцена

Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

3 ч

0
Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

Сцена

Карлеуша од главе до пете прекривена новчаницама

4 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

21

37

Тешка несрећа у Сарајеву: Сударили се камион и аутомобил

21

27

Ћурић понудио помоћ након трагедије у Дому пензионера

21

26

Сређивао башту, па угледао необично створење

21

09

Најављен раст плата у Српској за до 10 одсто

21

06

У Ирској заплијењена дрога вриједности више од три милиона евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner