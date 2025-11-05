Вујадин Савић напушта Србију

Извор:
05.11.2025
О скандалу у коме се нашао Вујадин Савић и даље бруји регион, а изгледа да је притисак који трпи фудбалер био пресудан да напусти земљу.
Наиме, Вујадин Савић је, тврде медији у Србији, донио одлуку да напусти земљу бар на неко вријеме, тачније да се склони у Француску док се не стиша све што се тренутно дешава.
"Вујадин је недавно отпутовао у Француску, гдје планира да остане дуже вријеме. Мирка и дјеца су за сада у Београду, али и они ће му се ускоро придружити. Желе да се удаље од цијеле ситуације и да медијска бука око овог случаја прође. Тамо има пријатеље и пословне контакте, па планира да се одмори и посвети новим пословним ангажманима који нису везани за Србију. Мирка ће му се придружити када дјеца буду на распусту, јер и она жели да макар на кратко побјегне од свега", открива неименовани извор наводно близак породици за "Свет" и додаје:
"Цијела ситуација га је потпуно уздрмала. Вујадин је неко ко никада није волио да се јавно експонира, а ова медијска пажња му јако тешко пада. Није желио да даје изјаве нити да додатно подгријава причу. Жели да заштити породицу, прије свега Мирку и децу, јер сматра да је то једино важно. Мирка је била изгубљена због свега, међутим, она и Вујадин су водили дуге разговоре и сада им је најважније да заштите дјецу. Наравно, њој није лако, али њен приоритет су дјеца и мир у породици. Све вријеме се труди да у кући влада нормална атмосфера, иако им јавност не да мира. Много је осуда и разних прича, а с тим треба изаћи на крај", додаје извор за "Свет".
"Не желе да се ова прича развлачи. Све је предато надлежним органима и имају повјерења у систем. Вјерују да ће се све брзо разријешити и да ће истина изаћи на видјело", каже саговорник.
Подсјетимо, особа А. К. је ухапшена због сумње да је покушала да изнуди новац од Вујадина Савића, пријетећи да ће у јавност изнијети њихове приватне поруке и фотографије.
Особа А.К. је Вујадина Савића, како се сумња, уцјењивала приватним снимцима, а наводно му је тражио да исплати суму од 50.000. евра.
