Аца Лукас жестоко о Неди Украден: Она је медицински феномен

Фолк пјевач Аца Лукас поново је привукао велику пажњу јавности након што је гостовао у подкасту “Б-13” код македонског шоумена Бојана Јовановског, познатијег као Боки 13.
Током разговора, Лукас се у свом препознатљивом стилу осврнуо на пјевачицу Неду Украден, коју је оштро критиковао, а његове изјаве изазвале су лавину коментара.
У опуштеном разговору, без длаке на језику, Лукас је говорио о, како је рекао, “вишеструком идентитету” своје колегинице:
„Ова се једна, годинама нешто прича, кад год је слушам негдје, рецимо, у Сарајеву каже да је из Сарајева. Кад је у Загребу, говори да је Загрепчанка, а кад је у Београду, онда је Београђанка”, рекао је Аца.
„Говорим о Неди Украден. Имам утисак да је њена мајка толико дуго имала трудове да је почела рађати у Сарајеву, па су Неди ноге испале тамо, док су дошли до болнице у Загребу испао јој је труп, а главу је на крају оставила у Београду. Тако се родила у три града одједном. Само тако могу разумијети њу и то што прича”, додао је Лукас, док се Боки непрестано смијао.
Пјевач се ту није зауставио, већ је наставио у истом тону и додатно се нашалио на рачун Неде Украден, назвавши је „медицинским феноменом”:
„Стварно сам је чуо како у Сарајеву каже да је Сарајка… па онда у Загребу да је Загрепчанка, па затим Београђанка у Београду! Чудан ми је тај круг, биолошки и физички, цијели тај пород који се, изгледа, догодио у три града. Неда је медицински феномен”, закључио је Лукас.
Његове изјаве брзо су се прошириле друштвеним мрежама, а корисници су подијељени: док једни сматрају да је Лукас претјерао, други истичу да је ријеч о његовом препознатљивом хумору, преноси Дневно.
