Пјевачица мјесец и по дана имала несносне болове, због груди преживјела пакао

05.11.2025
Пјевачица Теодора Џехверовић покајала се након увећања груди, јер је мјесец и по дана трпјела несносне болове.
Теодора је због уградње имплантата прошла кроз велике муке, а сада је на друштвеној мрежи Инстаграм са својим пратиоцима подијелила детаље операције и опоравка након повећања груди.
Сваки дан ми стигне барем једна порука на ову тему. Како о овоме не бих причала сто пута и како не бих свим дјевојкама одговарала, одговорићу свима сада. Ријеч "презадовољна" је смјешна за оно како се ја осјећам послије операције. За мене су то најљепше урађене груди, нећу бити скромна - рекла је Теодора и додала:
Желела сам да то буду "природно" урађене груди, које су сада тако лијепо легле да вјерујте ми многи не би ни знали да сам их икад урадила.
Она је такође у разговору открила да интервенција ни мало није била лака, као и да је пролазила кроз велике болове након исте. Њене муке трајале су мјесец и по дана, а први утисак јој је био осјећај кајања. Међутим вријеме је учинило своје, а пјевачица, без лажне скромности, сматра да су њене груди најљепше на естради, а о свом тијелу води рачуна, па јој је одлазак у теретану дневна рутина коју не прескаче.
Не могу вас лагати да то није болна операција. Једноставно мјесец и по дана бол траје, а првих седам дана се кајете што сте уопште било шта урадили - закључила је пјевачица.
Поносна на свој физички изглед и своје атрибуте, пратиоце на друштвеним мрежама често обрадује провокативним снимцима, те је овог пута груди ставила у први план.
(информер)
