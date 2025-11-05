Филмска прича: Наша пјевачица се удала због папира, па остала 20 година са мужем

05.11.2025
08:49
Коментари:0
Ако се за неку љубавну причу са наше јавне сцене може рећи као да је са филма, то је са сигурношћу прича пјевачице Лепе Ђорђевић и њеног супруга Стевана.
Лепа никада јавно није говорила о свом партнеру и породици, али је недавно славила годишњицу брака и тада је открила како је упознала човјека свог живота.
Како је навела, она се за Стевана удала само због папира, а иако је њихова прича почела на несвакидашњи начин, он су остали у браку двадесет година.
-Да ли вјерујете да су сценарији неких романтичних филмова и сапуница могући у стварном животу? Да ли би се то рачунало у “чуда” да уистину постоје? О, да! Вјерујте да су могући, вјерујте да постоје. Данас је његов рођендан (рођени смо у дан разлике) а недавно је било и тачно 20 година откако се десило управо једно такво “чудо” или Божја одредба да се препознамо, заволимо и живимо заједно нашу љубав – написала је својевремено Лепа и додала:
-Упознали смо се непосредно прије вјенчања. Неки дан прије самог чина. Требало је да буде формално, искључиво папиролошки да ми помогне да регулишем свој боравак у иностранству. Али од првог додира руке на самом вјенчању и првог пољупца осјетила сам да ми неће само изрегулисати папире. Осјетила сам да ми се комплетан живот изрегулисао и да без те руке која чврсто држи моју нећу моћи да постојим. У тврђаву мојих снова он је ‘сваку циглу’ пригрлио и својом руком узидао. Вјеровао, бодрио, дизао када бих пала и враћао на земљу када бих узлетјела.
Из брака са Стеваном Лепа има троје дјеце које су заједничким снагама подизали и васпитавали.
-Свако дијете које би из те љубави дошло на свијет први у руке узео. Када је био сигуран да га не чујем у моментима гдје сам се за голи живот борила молио се наглас онако како никада нисам могла ни да замислим да ће се неко и некада неко молити за мој живот. 20 година касније, на дан када је рођен ја имам само једну жељу да траје ово све. Док мене има и колико год ја поживјела на овом свијету, он поживи мало дуже, да ме баш он испрати на тај пут па да “обрнемо круг” ове љубави и у вјечности – испричала је она, а преноси Телеграф.
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму