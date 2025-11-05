Романа проговорила о затворским данима: ''Моји 10 дана нису знали да ли сам жива''

05.11.2025
08:18
Коментари:0
Романа Панић и њен партнер Филип Мркајић ухапшени су 2020. у Аустралији због сумње да су злоупотребљавали банкомате и на тај начин пљачкали кориснике.
Поп пјевачица Романа Панић сада је први пут говорила о томе како је изгледало њено привођење, али и затворски дани у далекој Аустралији.
"Мој вјереник и ја смо отишли у Аустралију прије короне. Имала сам идеју да пјевам, ми смо туристички отишли тамо. У дану се дешава корона, јављају да се све затвара и ми остајемо у Аустралији. Он је добио неке информације и покушава нешто да направи нелегално, а у Бризбејну на сваких 20 метара имаш камере. Више има полиције него становника. Био је ухваћен и снимљен. Упадају нам у собу, полицајци са пиштољима кажу: 'Руке увис!' Почела сам да се тресем. Питали су га да ли је он тај, он је потврдио и рекли су да пођемо с њима. Он је њима рекао да сам ја његова дјевојка и да немам ништа с тим, а они су рекли да и ја морам да пођем у станицу полиције на информативни разговор. Ја у једну собу, он у другу. Послије пола сата мене су пустили, рекли су ми да сам слободна, а да он сутра има суђење. Вратили су ми пасош, а задржали су ми телефон", испричала је на почетку Романа, па открива детаље преокрета:
Сцена
Шта је Романа радила прије него што је постала звијезда?
"У телефону је била слика неког читача картица. Позвали су ту неку особу која је послала ту слику, која је случајно из Србије. Она је дошла и за мене и мог партнера испричала све и свашта. Сутрадан је дошла полиција и возе ме на суђење Филипу. Већ смо ми назвали адвокате, рекли су нам да је то први преступ и да ћемо бити ослобођени. Међутим, ситуација се вртоглаво мијења. Сутрадан они и мени узимају пасош и кажу ми да сам и ја ухапшена. Рекли су ми да имају доказ да сам крива и да признам. Нисмо хтјели да причамо ништа без адвоката. Звали смо Београд да нам се пошаље новац да нас пусте јер је била истрага. Имали смо визу, плаћали смо сваки дан себи смјештај 150 долара. Позајмљивали смо паре за то од пријатеља. Истрага је трајала два мјесеца, умјесто мјесец дана. Нико овдје није знао шта се дешава. Нисам смјела да кажем никоме. Знали смо да су нам пасоши били чак у Европолу испитивани и да не смијемо да идемо нигдје јер чекамо суђење. Почиње корона, закључана је читава планета. Нама је суђење 2. јуна, а све се десило први пут 4. априла, а 5. априла су мене привели. Пред суђење адвокат зове и каже да купимо карте преко Рима за Београд, да ће суђење трајати сат времена и да ћемо бити ослобођени и добити забрану за Аустралију и то је то", испричала је Панићева у подкасту "Змајкаст".
Она је испричала и како су јој изгледали затворски дани на Петом континенту.
"Послије тих 7 дана превезана сам у прави затвор. Рекли су ми да имам право жалбе, али да су њихови затвори као рехабилитациони центри јер су они богата земља. То су биле ћелије као неке куће, имале су собе, дневни боравак, телевизор, кухињу, природу, шетање, терене. Добијаш три пара тренерки, патике, веш... Тренирала сам, упознајем људе. Послије мјесец дана су ме премјестиле у други затвор. Филипу је преминуо отац док је био у затвору, а није знао. Лезбејке ме нису напаствовале у затвору. Већина њих користи те синтетичке дроге. Имала сам став, само су ме питали да ли сам популарна пјевачица у Србији. Једна затвореница ме је савјетовала да кад год излазим из ћелије да закључавам јер могу да ми убаце пар грама неке дроге. Полиција то претражује и ако нађу нешто - 'ћао', а ја нисам криминална, нисам имала пацке. Заљубила сам се", закључила је Романа у подкасту "Змајкаст".
Најновије
Најчитаније
09
20
09
16
09
14
09
10
09
06
Тренутно на програму