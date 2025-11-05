Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

Естрадни рат између Карлеуше и Александре Младеновић започет јер је некадашња "Звезда Гранда" стала у одбрану Јеленине љуте супарнице Цеце Ражнатовић, која се на концерту у Македонији огрнула заставом Бугарске.

- Идеја да се усред Македоније огрнеш заставом земље која оспорава име и постојање државе Северне Македоније, па је још и пољубиш, а онда бациш на под?! То се зове дно! Не глупост или незнање. Дно - поручила је Јелена Цеци, у чију одбрану је одмах стала Александра Младеновић, која још од такмичења у "Звездама Гранда" нема лепо мишљење о Карлеуши.

- Ова нашла неком да чита лекције?! Не суди да ти се не би судило!

Јелена јој, очекивано, није остала дужна!

- Ја сам увијек говорила - жене са кратким ногама и кратким прстима не могу да буду добри људи! Ми сви можемо да држимо лекције о Цеци. Ми сви поштени! Сви који нису носили наногице, који нису били у затвору свакако могу да држе лекције о Цеци - поручила је Карлеуша.

ЈК је иначе била чланица жирија у "Звездама Гранда" док се такмичила Александра Младеновић и још тада јој је прогнозирала да ће бити кафанска пјевачица.

- Почела си опасно да ме нервираш, кренула си погрешним током. Понашаш се и изгледаш као радна пјевачица у некој кафани, као нека певаљка - рекла је Карлеуша тада, а то јој Александра никада није заборавила.

- Погодило ме је то што ми је Карлеуша прије неколико година рекла да ћу бити кафанска пјеваљка. Она ме је у почетку такмичења хвалила, али касније је почело да јој смета што пјевам Цецине пјесме. Када ме је Јелена пред камерама увредила, решила сам да јој докажем да ћу успјети. Упорна сам, трудим се и борим, сама сам себи обећала да ћу успјети и то ми је пошло за руком - закључила је.

(информер)