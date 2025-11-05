Logo

Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''

Извор:

Информер

05.11.2025

07:21

Коментари:

0
Карлеуша осула паљбу по Младеновићки: ''Она је кратконога злоћа''
Фото: Youtube

Пјевачица Александра Младеновић је кратконога злоћа, тврди њена старија колегиница Јелена Карлеуша.

Естрадни рат између Карлеуше и Александре Младеновић започет јер је некадашња "Звезда Гранда" стала у одбрану Јеленине љуте супарнице Цеце Ражнатовић, која се на концерту у Македонији огрнула заставом Бугарске.

- Идеја да се усред Македоније огрнеш заставом земље која оспорава име и постојање државе Северне Македоније, па је још и пољубиш, а онда бациш на под?! То се зове дно! Не глупост или незнање. Дно - поручила је Јелена Цеци, у чију одбрану је одмах стала Александра Младеновић, која још од такмичења у "Звездама Гранда" нема лепо мишљење о Карлеуши.

Јелена Карлеуша-02092025

Сцена

Јелена Карлеуша открила да ли има дечка

- Ова нашла неком да чита лекције?! Не суди да ти се не би судило!

Јелена јој, очекивано, није остала дужна!

- Ја сам увијек говорила - жене са кратким ногама и кратким прстима не могу да буду добри људи! Ми сви можемо да држимо лекције о Цеци. Ми сви поштени! Сви који нису носили наногице, који нису били у затвору свакако могу да држе лекције о Цеци - поручила је Карлеуша.

ЈК је иначе била чланица жирија у "Звездама Гранда" док се такмичила Александра Младеновић и још тада јој је прогнозирала да ће бити кафанска пјевачица.

- Почела си опасно да ме нервираш, кренула си погрешним током. Понашаш се и изгледаш као радна пјевачица у некој кафани, као нека певаљка - рекла је Карлеуша тада, а то јој Александра никада није заборавила.

- Погодило ме је то што ми је Карлеуша прије неколико година рекла да ћу бити кафанска пјеваљка. Она ме је у почетку такмичења хвалила, али касније је почело да јој смета што пјевам Цецине пјесме. Када ме је Јелена пред камерама увредила, решила сам да јој докажем да ћу успјети. Упорна сам, трудим се и борим, сама сам себи обећала да ћу успјети и то ми је пошло за руком - закључила је.

(информер)

Подијели:

Тагови:

Јелена Карлеуша

Aleksandra Mladenović

Цеца Ражнатовић

Пјевачица

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

Свијет

Први муслиман на челу Њујорка: Зохран Мамдани изабран за градоначелника

2 ч

0
Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

Хроника

Огласила се полиција о пожару у Тузли: Међу повријеђенима има и припадника спасилачких екипа

2 ч

0
Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години

Занимљивости

Ово ће бити најсрећнији знак у 2026. години

2 ч

0
10 мртвих у Тузли

Хроника

10 мртвих у Тузли

2 ч

0

Више из рубрике

Пјевачица Тања Савић

Сцена

Тања Савић у свађи са рођеном сестром?

12 ч

0
Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

Сцена

Наташа Беквалац открила шта јој је Данило Икодиновић забранио

13 ч

0
Дејвид Бекам

Сцена

Дејвид Бекам постао витез: Одликовао га краљ Чарлс на посебној церемонији

16 ч

0
Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

Сцена

Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

21 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

09

20

Директор Дома пензионера у Тузли поднио оставку након језиве трагедије

09

16

Цвијановић: Осјећам искрену тугу и бол због изгубљених живота у Тузли

09

14

Тен Хаг се враћа у Премијер лигу?

09

10

Тужилаштво спроводи увиђај у Дому пензионера у Тузли

09

06

Цвијановић: Дубоко сам потресена трагедијом у Тузли, осјећам тугу због изгубљених живота

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner