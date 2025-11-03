Јелена Карлеуша открила да ли има дечка

Извор:
Курир
03.11.2025
08:03
Коментари:0
Српска пјевачица Јелена Карлеуша осврнула се на своју недавну изјаву да је преварила сваког свог партнера, што је дигло прашину у јавности, али и на естради.
- Рекла сам једну реченицу у зезању и то је изазвало општи хаос. Ја јадна и наивна, спонтано, омакло ми се. Не знам шта ми би, несвјесно. Омакло ми се, пиће ме дотукло (смијех). Послије те реченице наставила сам да објашњавам да је то увијек било кад сам проналазила новог партнера, ако се то зове превара. Не сјећам се периода самоће, шутње и плача - рекла је Јелена Карлеуша па додала:
- Званична статистика је једно, а реалност друго. Никада нешто нисам била сама. Сад сам сама и фали ми, али ми то надомјешћује рад на "Пинковим звијездама" и нове пјесме, које само што нису кренуле и ова комплетна борба која се дешава. Није ми досадно. Тешко је бити мој емотивни партнер, за то треба имати, оно што Деспић стално понавља, м*да - изјавила је Јелена Карлеуша.
Карлеуша је говорила и о својим кћеркама Атини и Ники, које су већ довољно велике да разумију шта се све дешава око њихове мајке.
- Оне су врло на удару и највећи притисак је на њима јер оне иду у средњу школу. Посљедњих годину дана видимо да се дјеца највише користе као неко ко је изманипулисан и ко се користи у политичке сврхе и борбе, а ја сам апсолутно против тога. Они су под великим притиском својих вршњака који су под утицајем својих родитеља, па неће да иду у школу, нонсенс, трагедија - рекла је Јелена Карлеуша за Курир.
