Љуба Аличић прославио 70. рођендан у кладионици са Дарком Лазићем

04.11.2025

12:20

Љуба Аличић, легенда народне музике, недавно је прославио свој 70. рођендан.

Пјевач је на естрадној сцени више од пет деценије, а за то вријеме је издао највеће хитове на којима су стасавале нове генерације.

Иако би многи очекивали да је свој јубиларни рођендан и посебан дан, пјевач прославио у кругу најближих, Љуба се одлучио да то буде, ни мање, ни више кладионица.

На друштвеним мрежама појавио се урнебесан снимак из кладионице гдје пјевач слави свој дан а друштво му праве Дарко Лазић и Микица Бојанић.

Они су све вријеме били распјевани па су укрстили гласове и отпјевали један од највећих хитова Аличића "Због тебе вјерујем".

На сјајну енергију и расположење одговорили су и остали посјетиоци кладионице који су у глас пјевали са пјевачем.

Ако је судити по снимку, пјевач се одлично проводио а најраспјеванији и највеселији био је Дарко Лазић.

Пјевачи колеге показали су да и они попут обичног свијета "баце" неки тикет у кладионици те воле да се опусте као и други у опуштеној атмосфери са љубитељима спорта.

(Телеграф.рс)

