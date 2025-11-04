Logo

Сви је знају као Весну Ђогани, а то заправо није њено презиме: Није се удала

Од како се појавила на естрадној сцени сви је знају као Весну Ђогани.

Она је већ две деценије у хармоничном односу, међутим, мало ко зна да њих двоје нису у браку.

Њих двоје су засновали породицу и живе у ванбрачној заједници, иако се Весна представља презименом Ђогани.

Мало ко зна да пјевачици у личној карти пише нешто друго. Дјевојачко презиме које носи пјевачица је Тривић.

Она никада није крила да је имала тешко детињство и да је живјела у сиромаштву. Весна Ђогани данас ужива у луксузном животу, али не бјежи од тога да прича да је у дјетињству била у Звечанској и да је имала тешке периоде у животу.

- Одрасла сам у кући испод моста, имала сам само парче хлеба и парче неба. Изнад моста би сваке недјеље пролазили навијачи Црвене Звезде и Партизана и правили буку, али нама деци је то била најлепша музика. Данас сам успјешна, мирна жена– рекла је једном приликом Весна.

Ипак, најтежи период живота био је када је мајка оставила у Звечанској јер тада није имала могућности да брине о њој.

- Једно вријеме сам била у Звечанској и то је била јако велика траума, сјећам се тога иако сам била баш мала. Сјећам се да сам стално тамо плакала. То вам је као кад имате дијете и оно је болесно, има температуру, и само зове ‘Мама, мама’, а маме нема, никако да дође. Тако да је то било јако тешко за мене. Ипак разумијем своју мајку, јер је била приморана да то уради, није могла да ме издржава и било јој је много тешко, много је патила у том периоду. Али нема оправдања за оца који остави своје дијете и не жели да буде ни у контакту са њим. Међутим опростила сам му то, јер не желим да трујем своју душу више таквим стварима - присјетила се Весна.

