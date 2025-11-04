Кебу ујео пас прије снимања Звезда Гранда

04.11.2025
Пјевач и члан жирија „Звезда Гранда“ Драган Којић Кеба доживио је необичну ситуацију пред долазак у Грандов студио – угризао га је његов пас, малтезер.
Кеба је објаснио да је све било случајно и да пас није имао лошу намјеру. Испричао је да му је приликом стављања огрлице мало затегао, што је животињу вјероватно забољело, па је инстинктивно реаговала угризом.
- Па има огрлицу и ја сам га мало случајно затегао, а он има лијепих годиница, и то га је негдје мало повриједило и инстиктивно је онда зарио своје зубиће - казао је Кеба.
