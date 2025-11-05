Logo

Ким Кардашијан оптужује ЧетГПТ што је пала испите

Информер

05.11.2025

12:34

Ријалити звијезда Ким Кардашијан
Фото: Tanjug

У искреном разговору за "Ванити Фаир", Ким Кардашијан је признала да користи вјештачку интелигенцију док учи право, али тврди да ју је управо тај "паметни робот" више пута довео до пада на испиту.

Ријалити звијезда и будућа правница Ким Кардасхиан отворила је душу – и то под детектором лажи.

Користим га за правне савјете. Кад ми треба одговор, сликам питање и пошаљем му - рекла је Ким.

- Али увијек погреши! Због њега сам пала тестове! Онда се изнервирам и вичем на њега:

"Ти си крив што сам пала!" - наставља.

Ким је открила и да понекад прича са ЧетГПТ-јем као да је жива особа.

- Кажем јој да ме тера да паднем, а она ми одговори:

"То те учи да вјерујеш свом инстинкту. Одговор си знала све вријеме!" - рекла је Кардашијан.

- Она ми се чак и правда, Као да има осјећања - додала је Ким, кроз смех, али многи фанови су остали у шоку.

Вјештачка интелигенција - паметна или опасна?

vedrana rudan

Регион

Ведрана Рудан изашла из болнице па окупила породицу на ручку

Стручњаци већ дуго упозоравају да генеративна вјештачка интелигенција често даје потпуно погрешне одговоре. Иако дјелује паметно и логично, она не разуме оно што говори - већ само нагађа који је сљедећи "највјероватнија" ријеч у реченици.

- То је као мађионичарски трик - кажу експерти.

Како додају:

"АИ не размишља, већ имитира размишљање. Због тога чак и напредни модели често не знају колико има слова "Р" у ријечи "strawberry".

Занимљиво је и то што је старија верзија ЧетГПТ-а, позната као 04, била чувена по томе што је била претерано брижна и утјешна, чак помало језиво пријатељски настројена према корисницима.

Многи су били шокирани када је дошла нова верзија -ЧетГПТ 5, јер су рекли да им недостаје стара АИ која их је храбрила".

ronaldo

Фудбал

Роналдо најавио да ускоро завршава каријеру

И Кимина прича савршено показује ту чудну везу између људи и машина, док се звијезда љути на робота, он јој "одговара" као прави психолог.

Нови фијаско на Хулу-у

Занимљиво је да су Ким Кардашијан и Тејана Тејлор, која ју је испитивала у видеу, заправо заједно у новом пројекту, у серији "Ал’с Фаир" (Све је дозвољено), која је управо кренула на Хулу-у, пише сајт Гизмондо.

Али, изгледа да су и ту ствари кренуле низбрдо – критичари су серију разапели. Са оцјеном само 18 од 100 на "Метацритицу", "Ал’с Фаир" је већ проглашена једном од најгорих серија икада снимљених.

И док Ким покушава да докаже да може да буде и адвокат и глумица, чини се да јој ни вјештачка интелигенција ни критика не иду на руку.

(информер)

