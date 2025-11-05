Logo

Кац: ИДФ ће уништити Хамасове тунеле

05.11.2025

12:19

Кац: ИДФ ће уништити Хамасове тунеле
Фото: Танјуг/АП

Израелски министар одбране Израел Кац изјавио је данас да ће Израелске одбрамбене снаге (ИДФ) без ограничења уништити Хамасеве тунеле и ликвидирати његове оперативце у дијеловима Газе под израелском контролом.

- Политика Израела у Гази је јасна: ИДФ дјелује на уништавању тунела и елиминисању терориста Хамаса без икаквих ограничења у жутој зони под нашом контролом - навео је Кац у саопштењу, преноси "Тајмс оф Израел".

Он је нагласио да је циљ, уз повратак свих погинулих талаца, разоружавање Хамаса и демилитаризација Газе.

Према израелским процјенама, око 200 наоружаних припадника Хамаса тренутно се налази у тунелима испод делова јужне Газе које контролише ИДФ, нарочито у Рафи и нису у могућности да се повуку у области под контролом Хамаса без изласка из тунела и ризика да их израелске снаге уоче.

САД наводно врше притисак на Израел да омогући безбједан пролаз борцима, у склопу напора да се направи корак напред ка сљедећој фази споразума о примирју заснованог на Трамповом плану, наводи агенција.

