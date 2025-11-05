Logo

Путин: НАТО брод свједочио тесту "буревјесника"

05.11.2025

11:20

Путин: НАТО брод свједочио тесту "буревјесника"
Фото: Tanjug/AP/Sputnik/Kremlin/Alexander Kazakov

Извиђачки брод НАТО-а је 21. октобра свједочио посљедњем успјешном тестирању ракете "буревјесник", рекао је руски предсједник Владимир Путин.

Он је истакао да руска страна није покушала да спријечи НАТО да посматра лансирање ове ракете на нуклеарни погон.

- Присуство тог брода нашим тестирањима помогло је западним стручњацима да потврде високу прецизност ракете "буревјесник" - навео је Путин.

Путин је додао да је од историјског значаја за Русију што су направљени крстарећа ракета "буревјесник" и нуклеарни торпедо "посејдон".

- Они ће осигурати безбједност и стратешки паритет за деценије које долазе. Можемо слободно рећи – за цијели 21. вијек - указао је Путин.

Он је рекао и да је Русија започела серијску производњу ракетног система "орешник".

Послије "орешника", борбено дежурство преузеће и интерконтинентална балистичка ракета "сармат", и то већ сљедеће године.

Путин је напоменуо да ће технологије "буревјесника" и "посејдона" помоћи градњи перспективне лунарне станице, преносе руски медији.

- Они ће нам омогућити да постигнемо продоре не само у одбрамбеној индустрији већ и у многим цивилним секторима - у стварању електрана за арктичку зону, истраживању блиског и даљег свемира, посебно космичког транспортног возила за тешки терет - указао је Путин.

