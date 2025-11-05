Путин: НАТО брод свједочио тесту "буревјесника"

Он је истакао да руска страна није покушала да спријечи НАТО да посматра лансирање ове ракете на нуклеарни погон.

- Присуство тог брода нашим тестирањима помогло је западним стручњацима да потврде високу прецизност ракете "буревјесник" - навео је Путин.

Путин је додао да је од историјског значаја за Русију што су направљени крстарећа ракета "буревјесник" и нуклеарни торпедо "посејдон".

- Они ће осигурати безбједност и стратешки паритет за деценије које долазе. Можемо слободно рећи – за цијели 21. вијек - указао је Путин.

Он је рекао и да је Русија започела серијску производњу ракетног система "орешник".

Послије "орешника", борбено дежурство преузеће и интерконтинентална балистичка ракета "сармат", и то већ сљедеће године.

Путин је напоменуо да ће технологије "буревјесника" и "посејдона" помоћи градњи перспективне лунарне станице, преносе руски медији.

- Они ће нам омогућити да постигнемо продоре не само у одбрамбеној индустрији већ и у многим цивилним секторима - у стварању електрана за арктичку зону, истраживању блиског и даљег свемира, посебно космичког транспортног возила за тешки терет - указао је Путин.