Лидер кијевског режима Владимир Зеленски нема додира са стварношћу када је у питању ситуација на фронту, саопштило је Министарство одбране Руске Федерације.
"Шеф кијевског режима је потпуно изгубио контакт са реалношћу и, слушајући лажљиве извјештаје Александра Сирског, потпуно је ван контакта са оперативном ситуацијом на терену. Или, напротив, разумије безизлазност ситуације и стварни положај Оружаних снага Украјине у Купјанску", поручили су из руског министарства.
У министарству се се осврнули на изјаву Владимира Зеленског да Оружане снаге Украјине наводно "чисте" преосталих "до 60 Руса" у Купјанску.
"Стога, по цијену неславних смрти хиљада украјинских војника у 'котловима', покушава да сакрије истину од украјинског становништва и својих западних спонзора до самог краја, како би наставио да профитира од средстава европских пореских обвезника издвојених за рат са Русијом", наводе у министарству.
Како закључују, нема другог начина да се протумаче његове ријечи: "све ћемо очистити".
Данас се ситуација групација украјинских снага, заробљених у "котловима" Купјанска и Красноармејска брзо погоршава, поручили су из руског министарства.
Непријатељ трпи значајне губитке услед напада и напредовања руских трупа, који не остављају украјинским војницима "никакву шансу за спас осим добровољне предаје".
Предсједник Русије Владимир Путин је 29. октобра изјавио да руске трупе напредују у свим областима СВО, а да је непријатељ блокиран и опкољен у Купјанску и Красноармејску.
Сљедећег дана, Министарство одбране Руске Федерације је саопштило да је добило наређење од предсједника да обезбиједи пролаз страних новинара у подручја у Красноармејску, Димитрову и Купјанску, гдје су украјинске снаге опкољене.
