Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

Извор:

Кликс

05.11.2025

09:36

Њемачка полиција извршила рације у неколико исламских удружења: Залагали се за успоставу "хилафета"

Њемачке власти забраниле су удружење Муслим Интерактив, оптужујући је за противуставне активности у позивању на успоставу хилафета, те су рано у сриједу претресле још двије исламске групе из сличних разлога.

Седам објеката претражено је у Хамбургу од раног јутра, а још 12 у Берлину и покрајини Хесен у склопу прелиминарних истрага удружења "Генератион Ислам" и "Реалитает Ислам", саопштило је савезно министарство унутрашњих послова.

Према забрани, "Муслим Интерактив", основан 2020. године, који организује демонстрације и активан је на разним друштвеним мрежама, биће распуштен, а његова имовина ће бити одузета.

Група је привукла националну пажњу почетком 2024. због демонстрација у Хамбургу с 1000 учесника које су позивале на стварање хилафета у Њемачкој.

"Одговорићемо пуном снагом закона свакоме ко агресивно позива на хилафет на нашим улицама, потиче мржњу против државе Израел и Јевреја на неподношљив начин те презире права жена и мањине", рекао је министар унутрашњих послова Александер Добриндт у изјави.

Њемачка

Коментари (0)
