Ново истраживање: Антибиотик помаже против ризика од шизофреније

05.11.2025
Истраживачи су открили да уобичајен антибиотик који се издаје на рецепт може да помогне у смањењу ризика од развоја шизофреније код појединих младих особа.
Међународни тим који укључује научнике са Универзитета у Единбургу дошао је до овог открића анализирајући податке из регистра здравствене заштите из Финске.
Тим је проучавао податке више од 56.000 адолесцената који су посјећивали службе за ментално здравље, а којима су прописани антибиотици, преноси агенција ПА медија.
Открили су да су они који су лијечени антибиотиком доксициклином имали 30 до 35 одсто мањи ризик од развоја шизофреније него њихови вршњаци који су примали друге антибиотике.
Доксициклин је антибиотик "широког спектра", који се обично користи за лијечење инфекција и акни, а тим наводи да његов ефекат у вези са шизофренијом може да буде повезан са утицајем на упалу и развој мозга.
"Не постоје интервенције за које се зна да смањују ризик од развоја шизофреније код младих људи. То чини ове налазе узбудљивим", изјавио је професор Ијан Келехер, вођа студије.
Претходне студије сугеришу да доксициклин може да смањи упалу у можданим ћелијама и утиче на природни процес у којем мозак усавршава своје неуронске везе.
