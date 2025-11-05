Logo

Ново истраживање: Антибиотик помаже против ризика од шизофреније

Извор:

Агенције

05.11.2025

11:27

Коментари:

0
Таблете лијекови
Фото: Pexels

Истраживачи су открили да уобичајен антибиотик који се издаје на рецепт може да помогне у смањењу ризика од развоја шизофреније код појединих младих особа.

Међународни тим који укључује научнике са Универзитета у Единбургу дошао је до овог открића анализирајући податке из регистра здравствене заштите из Финске.

Тим је проучавао податке више од 56.000 адолесцената који су посјећивали службе за ментално здравље, а којима су прописани антибиотици, преноси агенција ПА медија.

Таблете

Друштво

СЗО: Свака шеста инфекција је отпорна на антибиотике

Открили су да су они који су лијечени антибиотиком доксициклином имали 30 до 35 одсто мањи ризик од развоја шизофреније него њихови вршњаци који су примали друге антибиотике.

Доксициклин је антибиотик "широког спектра", који се обично користи за лијечење инфекција и акни, а тим наводи да његов ефекат у вези са шизофренијом може да буде повезан са утицајем на упалу и развој мозга.

"Не постоје интервенције за које се зна да смањују ризик од развоја шизофреније код младих људи. То чини ове налазе узбудљивим", изјавио је професор Ијан Келехер, вођа студије.

Претходне студије сугеришу да доксициклин може да смањи упалу у можданим ћелијама и утиче на природни процес у којем мозак усавршава своје неуронске везе.

Подијели:

Тагови:

antibiotici

nauka

istraživanje

šizofrenija

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Упозорење стручњака: Није добро мијешати кафу и антибиотике

Здравље

Упозорење стручњака: Није добро мијешати кафу и антибиотике

2 мј

0
Виц дана: Бактерије и антибиотик

Вицеви

Виц дана: Бактерије и антибиотик

5 мј

0
Уводи се забрана прописивања популарног антибиотика?

Здравље

Уводи се забрана прописивања популарног антибиотика?

5 мј

0
Опасна болест хара свијетом: Не реагује на антибиотике

Здравље

Опасна болест хара свијетом: Не реагује на антибиотике

5 мј

0

Више из рубрике

Пун Мјесец

Наука и технологија

Сутра највећи супермјесец у години

14 ч

0
Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

Наука и технологија

Gmail корисницима стигло хитно упозорење: Ако овдје видите свој налог, мијењајте лозинку

16 ч

0
До краја вијека Сахара би могла да се зелени

Наука и технологија

До краја вијека Сахара би могла да се зелени

21 ч

0
Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

Наука и технологија

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

1 д

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

13

00

Гајанин: Универзитет расте, радимо на испуњењу циљева првог ректора

12

50

Поскупљује ракија?

12

50

Вечерас наступа пун Мјесец у Бику: Ево шта чека сваки хороскопски знак

12

48

Шест разлога зашто бисте требали конзумирати орахе свако јутро

12

43

Ватрогасац о пожару у Тузли: Ово нисам доживио у 30 година рада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner