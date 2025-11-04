Logo

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?

04.11.2025

10:32

Закерберг пред судом: Мета преузимала порно филмове за тренирање вјештачке интелигенције?
Фото: Танјуг/АП

Закербергова компанија тражи од федералног суда у Калифорнији да одбаци тужбу.

Компанија Мета (Meta) је у свом одговору на тужбу одбацила тврдње да је нелегално преузела огроман број филмова за одрасле како би тренирала вјештачку интелигенцију. Закербергова компанија је у поднеску суду затражила да се случај одбаци, назвавши га ''бесмисленим“ и ''непоткријепљеним“.

Компанија Страјк Три Холдингс (Strike 3 Holdings), заједно са Каунтерлајф Медијом (Counterlife Media), оптужила је Метy да је од 2018. године нелегално преузела чак 2.396 њихових филмова за одрасле, наводно ради обуке својих АИ видео модела. Тужиоци тврде да су те активности открили након што је Мета у другом спору, који су против ње покренули аутори књига, признала да је користила пиратски садржај.

Мета се, међутим, брани тврдњом да торентовање није имало никакве везе са тренирањем вјештачке интелигенције. Компанија истиче да је наводна активност почела још 2018. године, четири године прије него што је Мета уопште започела развој мултимодалних АИ модела.

''Тврдња да су та преузимања била намијењена АИ тренирању је неодржива“, наводи Мета у документу. ''Спорадична торент активност из 2018. године не може се повезати са пројектима који су започели 2022. године.“

Технолошки гигант је суду понудио алтернативно објашњење – да су ти филмови вјероватно преузети за „личну употребу“ од стране запослених или посјетилаца који су користили корпоративну мрежу.

Мета такође наводи да друга страна није доказала директну везу између компаније и наведених пиратских активности. Позива се и на судску праксу из ранијих случајева, према којој ИП адреса сама по себи није довољан доказ идентитета починиоца.

Страјк Три Холдингс и Каунтерлајф Медија имају двије недјеље да реагују на Метин захтјев за одбацивање тужбе, након чега ће Мета моћи да поднесе додатан одговор. Тек потом ће федерални суд у Калифорнији одлучити да ли ће случај ићи даље или ће бити обустављен, преноси Мондо.

