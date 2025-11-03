Logo

Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири

03.11.2025

09:37

Коментари:

0
Епл планира нова партнерства: Ускоро долази побољшани Сири
Фото: Pixabay

Након снажног четвртог квартала у којем је Епл остварио приход од 102,5 милијарди долара, извршни директор Тим Кук разговарао је са CNBC-јем о учинку компаније и будућим циљевима.

Кук је открио да се, усред велике потражње, Епл суочава са ограничењима у понуди неколико модела iPhone 17 и прошлогодишње серије 16.

Очекује се да ће се снажни резултати прихода Епла пренијети и у празничну сезону, са пројектованим растом прихода за децембарски квартал од 10 до 12 процената.

Apple

Наука и технологија

Доживио потпуни фијаско: Apple обуставља производњу овог модела iPhone-а

Кук је такође потврдио да компанија из Купертина планира да сљедеће године објави своју дуго очекивану и одложену верзију свог Сири асистента, побољшану вјештачком интелигенцијом. Епл је требало да представи свој ажурирани Сири раније ове године, али је лансирање поново одложено. Најновије гласине сугеришу да ће се то догодити у марту 2026. године.

Епл

Наука и технологија

Епл гаси своју популарну апликацију

Епл такође планира да сарађује са више добављача вјештачке интелигенције за свој пакет Apple Intelligence након споразума са OpenAI из 2024. године. Кук није детаљније навео конкретне компаније, али је потврдио намјеру Епла да склопи нова партнерства усмјерена на вјештачку интелигенцију.

Тарифе су биле врућа тема у свијету технологије током већег дијела ове године, а Кук је потврдио да је Apple имао додатних 1,1 милијарду долара трошкова током септембарског квартала. Apple очекује 1,4 милијарде долара царинских трошкова за децембарски квартал, преноси Кликс.

Тагови:

Епл

Вјештачка интелигенција

Коментари (0)
